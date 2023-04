Ostra Vetere: ex assessore querelata per diffamazione da Emanuele Lodolini e dalla madre Paola Bonaccorsi, assolta

4' di lettura

20/04/2023 - Era stata querelata con l'accusa di aver diffamato l’on. Emanuele Lodolini e la madre Paola Bonaccorsi ma il Tribunale la assolve. La vicenda risale a giugno 2017 quando un quotidiano online pubblicò un articolo dal titolo “La mamma di Lodolini segretaria di Ceriscioli grazie ai 114.000 € sottratti ai terremotati”.

L’articolo faceva riferimento ad una nomina della madre dell’on. Lodolini stigmatizzando che la medesima fosse “funzionaria di partito e disoccupata da oltre 2 mesi” e che le veniva assegnata “una poltrona presso la segreteria dell’allora Governatore Ceriscioli … fino alla fine della legislatura 2022 incaricata per gli interventi post terremoto, ovvero della ricostruzione “. L’articolo ricostruiva anche la carriera lavorativa della Bonaccorsi evidenziando gli incarichi ricevuti negli anni in seno al Partito Comunista Italiano, al Partito Democratici di Sinistra ed infine al Partito Democratico e anche alla Regione Marche.

L’articolo sosteneva infine che l'assunzione quale segretaria dell’ex Presidente della Regione Marche Ceriscioli avrebbe comportato una spesa di 114.000 euro complessivi per la Regione e concludeva che “detta somma veniva sottratta alla ricostruzione, ai terremotati, alla gente che soffre da anni, persone dimenticate e nel silenzio”.

La prof. Paola Fabbrini, all'epoca dei fatti Assessore del Comune di Ostra Vetere ed eletta nella stessa area politica di centro sinistra di Lodolini, condivideva nella sua pagina Facebook tale articolo commentando “E questo signore candidato alle regionali nonché pupillo di sindaci in vista. E giù a postare disappunto per cene fasciste … quando chi ha peccato può scagliare pietre. Applausi. Sono curiosa della replica”. Lodolini e la madre aveva denunciato per diffamazione la Fabbrini e quanti avevano commentato l’articolo postato dal quotidiano online.

La Procura della Repubblica di Ancona aveva archiviato la querela, anche perché tra i vari motivi sosteneva che non era agevole accertare le identità degli autori della presunta diffamazione. All'archiviazione si erano opposti Lodolini e la signora Bonaccorsi sostenendo, tramite l’avv. Danilo Leva, di essere state vittime di una pesante campagna diffamatoria che metteva in dubbio la loro onorabilità.

Furono quindi individuati 5 soggetti ritenuti autori della presunta diffamazione e tra questi la Fabbrini, la quale tramite il proprio legale avv. Corrado Canafoglia, ha sostenuto che la ferita del post terremoto nella nostra Regione è ancora aperta e l’articolo criticava l’opportunità di destinare una somma così importante (114.000 €) per assumere una segretaria da destinare all’Ufficio del Presidente della Regione Marche con funzione precipua alla ricostruzione post terremoto e pertanto commentava “sono curiosa della replica“ con chiaro riferimento all’on. Lodolini che in quel momento si candidava alle elezioni regionali delle Marche. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona Carlo Masini, accogliendo la tesi difensiva della Fabbrini, ha ora ordinato l’archiviazione della querela non avendo ravvisato nella sua condotta alcun elemento diffamatorio.

“Ho vissuto questa vicenda a testa alta, ma forte della certezza che la giustizia avrebbe fatto il suo corso, anche se aiutata dall'eccellente professionalità dell'avv. Canafoglia nonostante l’on. Lodolini sia ricorso ad un principe del foro per tutelare la sua posizione. All'epoca io da amministratrice pubblica ed elettrice, apertamente non sostenevo la candidatura al consiglio regionale di Lodolini e di certa parte del Pd. Dopo aver pubblicato l'articolo in questione iniziarono diverse pressioni politiche a danno della mia attività di assessore trovando una serie di ostacoli operativi sino ad arrivare alla revoca della mia nomina da parte del Sindaco -chiosa la Fabbrini- Non posso dire che l’On. Lodolini abbia chiesto la mia revoca ma la tempistica tra i due fatti è un dato certo. E' dunque doveroso per me far conoscere i risvolti di quella mia avventura politica, che mi ha lasciato tanta amarezza. Esiste il potere e l'arroganza di chi momentaneamente lo abita, e ci va in overdose. Esiste chi ricorre alla giustizia, anche quando non sussistono offese né danni ma soltanto la ricerca della verità che dovrebbe essere perseguita da chi si candida alla guida di una regione. Chi viene accusato del nulla, come nel mio caso, è costretto comunque a difendersi, ed ancor più singolare nonostante lo stesso Lodolini rimetteva la denuncia nei confronti del giornalista per poi pubblicare sui social la “sua buona azione”, ma ben si è ben guardato dal farlo anche nei miei confronti rea solo di aver chiesto una sua replica pubblica al contenuto di quell’articolo e per risposta ho ricevuto una querela oggi riconosciuta dal Giudice totalmente infondata. Spero davvero che queste righe servano a capire alle persone da che parte stanno i veri valori, sopratutto quando sono chiamati alle urne come nel caso del mio paese il prossimo mese”. La prof.ssa Fabbrini ha ora la possibilità di sporgere querela per calunnia.