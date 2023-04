Marinangeli (Lega): "La maturità della Lega per la compattezza e la solidità della maggioranza regionale"

1' di lettura

20/04/2023 - “Il Gruppo Consiliare Lega è orgoglioso di aver determinato la formazione di un Ufficio di Presidenza che esprime la compattezza e la solidità della maggioranza di centrodestra che guida la Regione Marche giunta al giro di boa della legislatura”.

Lo hanno dichiarato, nel corso della seduta per il rinnovo, i consiglieri Renzo Marinelli, capogruppo, e Marco Marinangeli che ha ceduto il ruolo di consigliere segretario al collega Pierpaolo Borroni.

“Il rispetto degli accordi di inizio legislatura è la conferma, nei fatti, che la Lega ha nel suo dna il principio della buona politica: anteporre prospettive e risultati per i cittadini a legittime aspirazioni personali – riferisce lo stesso Marinangeli fugando definitivamente ogni polemica circolata - La Lega era e resta il gruppo di maggioranza più numeroso in Consiglio regionale che ha avuto la maturità e la volontà giocare con e per la squadra del Centrodestra. Forti dell’esperienza positiva di questo primo tratto di cammino al governo della Regione, vogliamo che il contributo di valori, visione e concretezza operativa, espressi da assessori e consiglieri della Lega, continuino ad essere un alleato sostanziale di un’ azione di governo orientata a dare risposte ai cittadini passando oltre rispetto alle logiche di casacca. – conclude Marinangeli – Continuiamo il nostro lavoro con rinnovato entusiasmo e consapevole certezza del valore delle potenzialità che la Lega ha espresso e potrà ulteriormente esprimere in un contesto politico-amministrativo da cui dipende il futuro stesso delle Marche e dei marchigiani”