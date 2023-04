Civitanova: Civitanova Urban Festival: il weekend del Primo Maggio con giochi, musica e mercatini in città

3' di lettura

20/04/2023 - Civitanova Vintage Market, Go! Shopping, Lido in gioco e Civita Star’80: questi sono gli eventi organizzati dalla città di Civitanova Marche insieme all’assessorato al Turismo e ai Teatri di Civitanova. Civitanova Urban Festival arriva in città con un format anni ’80 insieme agli ospiti Adriano Pappalardo ed Ivana Spagna.

Questa mattina, in Sala Giunta del Comune di Civitanova Marche, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione dell’evento Civitanova Urban Festival. A fare gli onori di casa è il Sindaco Ciarapica: «abbiamo deciso di organizzare gli eventi su più giorni per cercare di accogliere al meglio chi deciderà di trascorrere le festività a Civitanova e per portare avanti iniziative volte alla destagionalizzazione come abbiamo già sperimentato con il Carnevale dilatando la durata degli eventi in più giornate».

Come deciso per la mostra-mercato floreale “Mare in fiore” anche Civitanova Urban Festival approda al Varco sul Mare per due ragioni come ricorda l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni: «la posizione è particolarmente strategica per far sì che l’indotto economico sia rivolto a tutti i commercianti essendo questa, un luogo di passaggio e di congiunzione tra Piazza XX Settembre e Lungomare Piermanni. Anche il traffico sarà agevolato in quanto il lungomare Piermanni rimarrà aperto alla circolazione. Questo evento coinvolgerà tutte le attività riguardanti il settore turistico ed i commercianti grazie alla DMO che fornisce dei “pacchetti vacanza” per la permanenza in città che partono da 35 euro a notte».

«L’urban festival, come ricorda il nome deve essere interessare città, territorio e cittadini, è volto alla promozione turistica per far sì che Civitanova si confermi come una città che porta sì divertimento ma anche arte e cultura. Il nostro scopo è regalare momenti di spensieratezza, svago e divertimento all’insegna di musica, spettacoli e laboratori» - spiega l’assessora al Turismo Manola Gironacci.

Alla conferenza Maria Brandozzi, organizzatrice del mercartino dell’Antiquariato di Ascoli ha aggiunto che quando le è stato proposto di partecipare ha colto l’occasione con grinta ed entusiasmo in quanto Civitanova è una città adatta al mondo del Vintage che gode di un grande flusso di turisti.

Il programma:

Dal 29 aprile al 1 maggio presso il Varco sul Mare

ore 9.00 - 19.00 - “Civitanova vintage Market” - fiera specializzata nel settore dell’antiquariato



30 aprile presso il le vie del Centro di Civitanova Marche

dalle ore 15.00 - “Go!Shoppping” - la città torna agli anni ’80 con allestimenti a tema, negozi aperti ed attività



1 maggio

Lido Cluana: dalle ore 11 - “Lido in Gioco” - sono organizzati giochi di carattere popolare e della tradizione locale per i più piccoli con spettacoli di magia e laboratori artigianali

Piazza XX Settembre: dalle ore 17.00 alle 21.00 - “Civita Strar ’80” - suoni, colori ed emozioni con lo spettacolo anni ’80 dove ci saranno live performer, dj set, animazioni ed effetti speciali con Ricky Battini e Melania Agrimano. Special Guest: Adriano Pappalardo e Ivana Spagna.

Sarà inoltre presente sul palco di piazza XX Settembre Federica Guardiani, giovane cantante civitanovese nota per aver passato le selezioni di Area Sanremo Team 2018.

Presenti alla conferenza: il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica l'assessore al Turismo Manola Gironacci, l'assessore al Commercio Francesco Caldaroni, Paola Recchi direttrice Teatri di Civitanova, Agnese Biritognolo e Peppe Baioni del Cda di Teatri di Civitanova e Maria Brandozzi organizzatrice del mercatino vintage





È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Civitanova.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376 0316331 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.