Ancona: San Ciriaco si fa in 3. Fiera, mercatini e Street food nelle celebrazioni del patrono

20/04/2023 - Da lunedì 1 maggio a giovedì 4 maggio la Fiera di San Ciriaco torna ad animare il centro di Ancona. Tre eventi distinti occuperanno diverse aree del centro di Ancona: La Grande Fiera, i Mercatini e San Ciriaco Street Food

La Fiera di San Ciriaco 2022 si è svolta con successo, gradita ai visitatori, agli espositori e, tutto sommato, anche alla Città. Dopo due anni di sospensione per la pandemia, il ritorno della Fiera amata dagli anconetani è stato un bel segnale di ripresa e di ritorno alla normalità. Per questo l’edizione 2023 riprenderà quanto di positivo è stato realizzato nell’anno passato, migliorando dove possibile.

La Fiera è un evento economico importante, non solo per le aziende partecipanti ma anche per le attività locali; la Fiera è pure una grande occasione d’incontro e socialità. Tutti aspettano la Fiera: gli operatori, i visitatori ma soprattutto i cittadini anconetani così attaccati alle loro tradizioni.Per migliorare la sicurezza e la caratterizzazione, perciò, la Fiera di San Ciriaco 2023 si presenterà con tre eventi distinti, nello spazio e nelle merceologie:

LA GRANDE FIERA, in Viale della Vittoria, con Ambulanti e Sapori Tipici

I MERCATINI, in Corso Garibaldi, con Artigiani e Campionaria

SAN CIRIACO STREET FOOD, in Piazza Pertini, con Punti Ristoro e Cibi di Strada

LE DATE

La Fiera di San Ciriaco 2022 si svolgerà: da lunedì 1 maggio a giovedì 4 maggio, dalle ore 09.00 alle 24.00. In Piazza Pertini, l’inizio delle attività viene anticipato di un giorno, anche all’ora di pranzo. Questi gli orari della Piazza: da domenica 30 aprile a giovedì 4 maggio: dalle ore 12.00 alle 24.00.

I LUOGHI

L’edizione 2023 riprende la disposizione attuata nel 2022. La parte più consistente della Fiera si svolgerà nell’intero Viale della Vittoria, da Via Giannelli a Piazza IV Novembre. Nel Viale, i banchi e gli stand occuperanno le due corsie laterali ed il passaggio pedonale centrale.

Sul lato destro, l’occupazione inizierà da Via Orsi sino a Piazza IV Novembre, lasciando libero il primo tratto, per i residenti. Sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da Via Giannelli sino all’ex Stadio Dorico, lasciando libero il tratto finale, dall’incrocio con Via Bianchi sino in fondo al Viale. Ai due ingressi del Viale rimarrà libero un ampio spazio, per garantire attraversamenti più sicuri.

Corso Garibaldi ospiterà i Mercatini, da Piazza Cavour a Piazza della Repubblica, mentre Piazza Pertini sarà dedicata al cibo di strada e al piccolo intrattenimento.

Piazza Cavour sarà libera da occupazioni commerciali e comodamente percorribile. Sarà per quattro giorni un punto di passaggio, per diventare il 4 maggio luogo delle iniziative istituzionali promosse dal Comune di Ancona, in onore di San Ciriaco, Patrono della Città. Proprio al Patrono ed alla Cattedrale, come negli ultimi anni, è dedicata l’immagine della Fiera.

Per chiarezza segnaliamo anche gli altri spazi, occupati nel 2018 e 2019, che non saranno utilizzati: Largo XXIV Maggio, Via Castelfidardo, Piazza Repubblica, Corso Stamira, Piazza Stamira, Piazza Repubblica, Piazza Kennedy e Via XXIX Settembre.

I COMMERCI

La Fiera, storicamente è il luogo e il tempo dei commerci, intesi come incontri e scambi. Dopo secoli, conserva il fascino semplice di uno spazio dedicato al commercio, fatto da persone vive e reali, non digitale o risultato da algoritmi. Un’occasione dove è ancora possibile immergersi nei colori, nei suoni, negli odori di una festa.

Numerosa e varia è la partecipazione: in totale 424 espositori, (413 nel 2022) divisi per zone merceologiche.

Com’è tradizione delle Fiere su area pubblica, il settore predominante è quello degli Ambulanti; per loro i posteggi disponibili sono 327. Le domande di partecipazione sono state 367. Sono dislocati soprattutto in Viale della Vittoria, lungo tre corsie, e nel primo tratto di Corso Garibaldi. Nei posteggi per gli ambulanti sono compresi 22 banchi di gastronomia, ricchi di offerte appetitose per brevi spuntini o veri picnic in fiera. Offrono le specialità tradizionali che caratterizzano le Fiere all’aperto. Sono distribuiti in punti strategici, per offrire un migliore sevizio al pubblico e per non creare eccesivi intoppi ed assembramenti. Si trovano sulle corsie laterali di Viale della Vittoria, in varie zone, tra cui quella davanti a Piazza Diaz.

In Viale della Vittoria ritorna anche, per il 16° anno, il settore specializzato a invito chiamato Sapori Tipici. Si disporrà nella corsia centrale pedonale, nel tratto compreso tra Via Rismondo e Via Bianchi. Ospiterà 26 espositori. Oltre ad un significativo gruppo di espositori marchigiani, che promuovono i prodotti del territorio, sono rappresentate altre 13 regioni: Abruzzi, Alto Adige, Calabria, Lazio, Piemonte, Puglie, Romagna, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto oltre al Belgio. Questo settore, negli ultimi anni, è stato uno dei più graditi dal pubblico.

La Fiera torna è anche una grande occasione per promuovere le attività economiche delle imprese del territorio. La Campionaria viene riproposta, nel 2° tratto di Corso Garibaldi, tra Via Castelfidardo e Piazza Roma: ospita 25 stand promozionali che rappresentano in modo significativo il mondo delle aziende, soprattutto nell’attuale situazione di crisi. Non vendono, ma espongono e promuovono articoli, attrezzature, e servizi per la persona, la famiglia ed il tempo libero, ma anche per il lavoro e le imprese.

Nel Mercatino degli Artigiani gli espositori sono 29 (come nel 2019), tutti in Corso Garibaldi, da Piazza Roma verso Piazza della Repubblica. I banchetti degli artigiani, multicolori, multietnici e multicreativi, sono un richiamo per il pubblico conferendo un tocco di originalità al percorso in Fiera.

Completano il panorama degli espositori i 17 Punti Ristoro (16 nel 2019) che animeranno Piazza Pertini, per l’iniziativa San Ciriaco Street Food, La Festa del Cibo in Pia

SAN CIRIACO STREET FOOD

Il Cibo e la Musica in Piazza

Tra le iniziative collaterali della Fiera, una delle più gradite, dal 2011, è San Ciriaco Street Food, la Festa del Cibo in Piazza: un goloso e divertente connubio tra buona cucina tipica ed intrattenimento.

L’iniziativa apre e anticipa la Fiera di San Ciriaco 2022: i punti ristoro, infatti, prendono il via dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile sino a giovedì 4 maggio, dalle ore 12.00 alle 24.00.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono molteplici: rilanciare Piazza Pertini con iniziative originali; creare uno spazio di sosta, aggregazione ed incontro, dopo un giro tra le bancarelle; arricchire la Fiera di nuove e diverse proposte gastronomiche ed animare la manifestazione con piccoli eventi musicali, dedicati a diverse fasce di pubblico; offrire una proposta innovativa in Fiera capace di coinvolgere i più giovani.

Quest’anno la Piazza si presenta ancor più ospitale, perché arredata con strutture coperte per il pubblico; si potrà mangiare comodamente seduti o in piedi, com’è tradizione del cibo di strada. Come in passato, inoltre, la Piazza è sicura per la presenza di un presidio antincendio e di un’ambulanza.

I Menu dello Street Food

Diciassette stand gastronomici, di dieci diverse aree di provenienza, italiane e straniere, disposti a corona intorno a Piazza Pertini, danno vita all’11a edizione di San Ciriaco Street Food, la Festa del Cibo in Piazza.

Nella scelta degli operatori, gli organizzatori, hanno privilegiato generi diversi da quelli già presenti in Fiera, in base a diversità delle provenienze, tipicità delle proposte, varietà dei piatti, e professionalità degli operatori. Si propongono piatti tradizionali di diverse regioni italiane, cibi etnici e birre artigianali.

Questo è “il menu” di San Ciriaco Street Food 2023. Proposto dai diversi operatori, in ordine alfabetico:

1. Al Volo. (Emilia) Tigelleria modenese.

2. American Street Food. (Romagna) Hamburger di manzo - Chiken burger - Chips.

3. Argentina Green. (Argentina) Asado argentino e specialità latino americane.

4. Birrificio Il Gobbo. (Marche) Birra artigianale.

5. Baccadillos. (Marche) Baccalà in Food Truck.

6. Enzu Ebbasta. (Thailandia) Asian Food e Thailandese.

7. Il Furgoncino. (Marche) Panini rock and roll gourmet

8. La Brace Mobile. (Puglia) Bombette ed altre specialità del Salento.

9. La Crescia di Gubbio. (Umbria) Torta al testo umbra con salumi tipici.

10. Le Loverie. (Emilia) Piadine gourmet, cassoni, patatine fritte.

11. Manicarretto. (Emilia) Polpetteria da passeggio.

12. Matilde del Monticino. (Romagna) Gnocco fritto con salumi.

13. Mizzica. (Sicilia) Cannoli e Arancine siciliane.

14. Osteria del Marinaio. (Romagna) Frittura al cartoccio, Spiedini misti, Grigliata di mare.

15. Osteria Toscana. (Toscana) Grigliate, Tagliata di fiorentina, Rosticciana di maiale, Ribollita.

16. Rosticcio d’Abruzzo. (Abruzzo) Arrosticini del Parco Nazionale, Porchetta.

17. Tenute Collesi. (Marche) Birrificio artigianale.

L’intrattenimento

Gl’intrattenimenti della Piazza sono organizzati dalla Fiera, in collaborazione con Emanuel Pàstina dell’Agenzia di spettacolo anconetana Universal Events; anche quest’anno non sarà allestito un palco, ma le esibizioni saranno nello stile dei musicisti di strada. Le proposte artistiche, di varia ispirazione, avvengono a stretto contatto con il pubblico e all’interno del circuito dei punti ristoro. Il programma degl’intrattenimenti è adatto a tutti i gusti musicali. Ritmato e divertente ma non invasivo, si svolgerà dalle ore 19 alle 22.30, per cinque sere.

Questo il programma delle piccole animazioni. S’inizia domenica 30 aprile, con il dj set dell’anconetano Giacomo Gabrielli, in arte ‘La Regina’, con il meglio della musica trash e pop. Lunedì 1° maggio si esibisce il quartetto ‘Per colpa di Sugar’. Una serata dedicata all'uomo del blues, e del soul: Zucchero Fornaciari. Si continua martedì 2 maggio, con il duo Walt Dust Acustic: un repertorio Italiano e internazionale dagli anni '80 a oggi. Mercoledì 3 maggio è previsto ‘David Mazzoni‘: il noto tenore, finalista di Italia's Got Talent, che eseguirà un viaggio nella celebre musica italiana. Si chiude il programma, di nuovo, con La Regina ed il suo repertorio coinvolgente.

Naturalmente l’ingresso è gratuito ed il divertimento assicurato.

EVENTI COLLATERALI

La Fiera di San Ciriaco è anche un importante momento di aggregazione, un’occasione per fare una passeggiata tra le bancarelle ma anche per incontrarsi.

Diverse iniziative di solidarietà sono organizzate e promosse, come sempre, da Onlus ed Associazioni del Volontariato: quest’anno saranno una decina, disseminate negli spazi lasciati liberi dalle bancarelle, ed arricchiscono la Fiera di entusiasmo ed impegno solidale. In Piazza Roma, ritorna lo stand promozionale dell’Esercito Italiano.

Anche quest’anno il Comune “scende in Piazza”, per valorizzare la Festa del Patrono come momento di riscoperta dell’identità anconetana. L’appuntamento è per giovedì 4 maggio, giorno di San Ciriaco, Patrono della Città. La location scelta per l’evento è la più prestigiosa: Piazza Cavour, dove sarà allestito il palco. Alle ore 11.30 è in programma la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Civiche, i famosi “Ciriachini d’Oro”, alla presenza delle Autorità. In caso di maltempo l’evento viene spostato alla Mole Vanvitelliana.

Sempre in Piazza Cavour, alle 19, com’è tradizione, ci si ritrova tutti insieme a tentare la fortuna con la Tradizionale Tombola di San Ciriaco, organizzata dalla Croce Gialla.

L’estrazione è prevista alle ore 19.00. Le cartelle saranno in vendita, già prima della Fiera, presso la sede dell’Associazione e, in Fiera, nei punti di maggior passaggio. Invariati, rispetto agli anni passati, il costo delle cartelle, € 2,50, ed il primo premio di € 1.500,00. I fondi raccolti con la Lotteria serviranno per sostenere l’attività della Croce Gialla, un’istituzione benefica che opera in Ancona da molti anni e che oggi, in tempo di crisi, ha bisogno dell’aiuto dei concittadini per continuare a svolgere il suo servizio ed acquisire nuovi mezzi.

TRAFFICO - TRASPORTI PUBBLICI - PARCHEGGI

L’Ordinanza. Per la Fiera e gli allestimenti, il traffico subirà alcune modifiche, regolamentate dall’Ordinanza, predisposta dall’Ufficio Traffico della Polizia Municipale. In particolare si segnala: il divieto di sosta e di transito in Viale della Vittoria, dalle ore 20.00 di domenica 30 aprile fino alle 06.00 di giovedì 05/05 maggio.

Le altre informazioni sul traffico sono inserite nell’Ordinanza.

I Bus Navetta. Per le modifiche della viabilità dei mezzi pubblici e privati causate dalla dislocazione della Fiera, si rende necessario rinforzare il trasporto pubblico con varie linee di bus navetta.

Come negli anni passati sarà attivata la navetta che collega la periferia al centro. Il capolinea periferico è situato, come in passato, al parcheggio dello Stadio del Conero.

Gli orari restano invariati: le partenze dal Parcheggio iniziano alle ore 14.42 per terminare alle ore 21.12, con una corsa ogni 10 minuti.

Le partenze dal centro, e cioè da Via Vecchini iniziano alle ore 15.00 e continuano, sino alle 22.00. Ogni giorno sono previste 83 corse giornaliere. (In allegato: il dettaglio degli Orari delle corse).

Il tempo di percorrenza è di circa 17 minuti. L’unica fermata prevista è in Via Giannelli. Questo servizio, gratuito per il pubblico, è organizzato da Conero Bus e finanziato dagli Organizzatori della Fiera.

Come in passato, viene istituita dall’1 al 4 maggio una navetta a pagamento, organizzata dal Comune con Conero Bus, che collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno.

Solo per lunedì 1 Maggio, è prevista un’altra navetta, sempre a pagamento, che collegherà il Parcheggio degli Archi al Centro: da Via Marconi a Piazza Cavour. Dalle ore 09.00 alle 23.50, ogni 10’ si susseguono 82 corse (In allegato gli orari delle navette).

I Parcheggi. Per chi proprio deve arrivare in centro con l’auto segnaliamo la situazione dei parcheggi che resteranno aperti con orari prolungati:

- Parcheggio Stamira, in Piazza Pertini - dall’1 al 4 maggio: ore 07.30 / 01.00

- Parcheggio degli Archi (Via Mamiani) - 1 e 4 maggio: ore 07 / 21 // 2 e 3 maggio: ore 05.30 / 21

- Parcheggi Cialdini (Via Cialdini) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.30 / 23.00

- Parcheggio Traiano, (Via XXIX Settembre) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.30 / 23.00

- Parcheggio Umberto 1° (Via Orsi) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.30 / 23.00

A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in Centro, se non in casi di forte necessità. Molto meglio sfruttare il trasporto pubblico o lasciare i mezzi nei Parcheggi, per godersi le bellezze della Città e della stagione, facendo quattro passi a piedi. In particolare si consiglia di evitare l’incrocio tra Viale della Vittoria e Via Giannelli; in questo punto, infatti, per gli attraversamenti pedonali dei visitatori della Fiera, potranno verificarsi code di auto ed intasamenti.

PER LA SICUREZZA

Per la quarta volta dall’entrata in vigore della normativa sulla sicurezza delle manifestazioni, la Fiera di San Ciriaco si dota di un Piano della Sicurezza, studiato da un tecnico abilitato, in collaborazione con la Polizia Municipale, gli Uffici Comunali e gli Organizzatori.

Il Piano è abbastanza complesso e comprende il Piano dell’Emergenza e il Piano Sanitario.

Il Piano prevede: la chiusura di tutti i varchi con strutture fisse o automezzi mobili, la presenza di steward, personale della sicurezza e addetti antincendio.

In particolare sono previsti due presidi antincendio: uno curato dall’Associazione VAB Marche in Piazza Pertini ed un secondo presidio all’ex Dorico, gestito dall’Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo.

Nelle tre zone della Fiera saranno presenti ambulanze con soccorritori abilitati, sui mezzi e a terra.

Le ambulanze stazioneranno al Dorico, per il Viale, in Piazza Roma, per il Corso, e in Piazza Pertini. In questo modo la Fiera sarà blindata e sicura, anche a costo di qualche disagio o rallentamento.

L’ORGANIZZAZIONE

La Fiera di San Ciriaco 2022 è organizzata da Blu Nautilus srl, la società riminese che la gestisce dal 2000, tramite cinque Bandi successivi, l’ultimo dei quali del 2018.

La Fiera è progettata e realizzata grazie alla supervisione e la collaborazione dell’Assessorato alle Attività Economiche, del Settore Traffico, della Polizia Municipale e del Settore Manutenzione del Comune di Ancona. L’evento del 4 maggio è a cura dal Gabinetto del Sindaco.

Dall’1 al 4 maggio, l’Ufficio Fiera, avrà due postazioni:

- in Via C. Battisti, 11, nella sede della 1a Circoscrizione: sarà aperto dalle ore 07.00 alle 20.00.

Telefono 320 254 9997.

- in Piazza Pertini, nell’ex Graffio, sarà aperto dalle ore 10.00 alle 22.00.

I rapporti con la Stampa saranno tenuti direttamente dall’Ufficio Stampa del Comune.