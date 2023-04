Pesaro: “Sulle strade di Marco Pantani”, domenica la gara degli Under 23 da Cesenatico a Carpegna

1' di lettura

19/04/2023 - Nei luoghi solcati in allenamento dalla leggenda del ciclismo, si disputerà domenica 23 aprile la gara U23 Elite ‘Sulle Strade di Marco Pantani’ Cesenatico-Carpegna.

La gara, presentata lo scorso 25 marzo in occasione dell'inaugurazione del Passo Marco Pantani a Carpegna, vedrà i ciclisti percorrere le strade più amate da Pantani, da Cesenatico a Carpegna.



In totale i corridori dovranno percorrere 175,4 km con un dislivello di 3000 metri. Lasciata la Romagna la gara entrerà nelle Marche passando per Gabicce Mare, poi Gabicce Monte, Gradara, Tavullia, Montecchio, Borgo Massano, Casininia, Mercatale, Macerata Feltria e Carpegna fin su al Cippo con arrivo al Passo Marco Pantani.



Una gara sicuramente emozionante per i giovani atleti. "Quel percorso che partendo da casa lo spingeva ad allenarsi fin sulla cima di Monte Carpegna, in quei tornanti che conosceva a menadito sui quali capiva se era pronto per affrontare le grandi salite di Tour e Giro. Il punto più alto di quella strada porta ora il suo Nome: ‘Passo Marco Pantani’ e il 23 aprile in questo splendido scenario si sfideranno i migliori corridori under 23 animati dalla voglia di ripetere le epiche gesta del Pirata.



Una gara che unirà il suo paese d’origine, Cesenatico, con quella montagna da lui eletta a palestra di allenamento, Carpegna. Sarà anche una occasione di scoprire nuovi talenti di cui il movimento del ciclismo ha particolarmente bisogno e una vetrina privilegiata per Cesenatico e Carpegna per valorizzare i propri territori e proporsi ancora di più al turismo sportivo e non solo. Il tutto nel segno di Marco Pantani!", questo il commento del sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri.