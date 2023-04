PDL contenimento lupi, Rossi (Civici Marche): "Basta attese. Ho chiesto l'iscrizione in aula entro 60 giorni"

1' di lettura

19/04/2023 - Non si fermano nella nostra Regione gli attacchi dei lupi nei confronti di animali da allevamento e da compagnia, così come sono in aumento gli avvistamenti dell'animale nei pressi dei centri abitati: per questo il consigliere dei Civici Marche, Giacomo Rossi, torna con forza sull'argomento.

"Gli episodi che vedono il lupo protagonista di attacchi predatori nei confronti degli animali da pascolo e da compagnia, continuano a susseguirsi nella nostra Regione in maniera preoccupante; lo stesso dicasi per gli avvistamenti, sempre più frequenti e sempre più vicini alle abitazioni", afferma Rossi.



"Per questo motivo lo scorso dicembre, insieme al collega Mirko Bilò della Lega, ho presentato una proposta di deliberazione alle Camere sul tema. Essendo trascorsi 4 mesi senza che la pdl sia stata discussa in Commissione come da regolamento - continua l'esponente dei Civici Marche - abbiamo richiesto di assegnare ulteriori 60 giorni per l'esame, al termine dei quali sarà automaticamente iscritta all'odg dell'Assemblea legislativa per la discussione: tutto questo, per fare in modo che la questione venga affrontata con l'urgenza che merita".



"Ribadisco - argomenta Rossi - che la proposta di deliberazione non apre alla caccia indiscriminata al lupo, come qualcuno ha provato a far credere; si chiede solo che, in caso di sovrannumero ed attacchi cronicizzati, i lupi e gli ibridi di lupi possano essere gestiti e selezionati come avviene in altri paesi europei o anche da noi, ma per altre specie".