Livi (FDI): “Ambiente, riqualificazione e centri storici, obiettivi centrati con aggiornamento normativa edilizia”

19/04/2023 - “Non un mero tecnicismo, bensì un ulteriore tassello nel quadro più ampio della riqualificazione dei nostri centri storici, uno degli asset sui quali la Giunta di centrodestra, guidata dal Presidente Francesco Acquaroli, sta puntando fin dal primo giorno dell’insediamento.

Attraverso la Pdl 135, al fine di favorire interventi di recupero dei locali dove si svolge una attività da almeno settanta anni (destinazione produttiva, commerciale ed artigianale), viene prevista una deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia. Una deroga, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico- sanitario previsto dal Testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha proprio lo scopo di riqualificare gli edifici ubicati nei centri storici marchigiani, consentendo di aumentarne la fruibilità in modo da rivitalizzare queste zone dei territori comunali destinate, altrimenti, ad essere sempre meno frequentate e con potenzialità turistiche ridotte. Senza dimenticare che si ha, inoltre, anche un obiettivo ambientale da centrare: vale a dire contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti. Con il lavoro svolto in III Commissione, che ringrazio, si intende quindi superare gli impedimenti, derivanti dalle dimensioni preesistenti, alle iniziative di riqualificazione di locali sede di attività produttive e di esercizi commerciali e artigianali da almeno 70 anni ubicati nei centri storici dei nostri comuni che spesso bloccano “sul nascere” le iniziative da parte di privati, contribuendo così a soddisfare l’esigenza di incentivare il recupero ed il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente in queste zone delle città delle Marche, dando nuova vitalità agli edifici di questa importante porzione dei territori comunali”. Questa la dichiarazione del consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Simone Livi, Componente III Commissione Permanente, relatore di maggioranza della Pdl 135 “Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)”, approvata a maggioranza nella seduta di mercoledì del Consiglio regionale.