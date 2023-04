La Federazione Italiana Cuochi fa assaggiare i vincisgrassi al ministro Lollobrigida: "Buonissimi"

1' di lettura

18/04/2023 - Il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste on. Francesco Lollobrigida assaggia i vincisgrassi alla maceratese STG ed esclama: "Buonissimi!"

In occasione dell'assemblea nazionale della federazione Italiana Cuochi svoltasi a Roma il 17/18 aprile 2023 la delegazione dell'Unione regionale cuochi Marche composta dal senigalliese Luca Santini, Daniele Tantucci, Paolo Paciaroni, Simone Curzi, Alessandro Pazzaglia ha proposto nel tradizionale buffet delle regioni alcuni cavalli di battaglia della tipicità marchigiana: la pizza al formaggio, il ciauscolo, il salame di Fabriano e gli straordinari vincisgrassi alla maceratese.



I vincisgrassi sono da sempre uno dei piatti più famosi e simbolici della tipicità marchigiana ma non solo, recentemente ne è stato riconosciuto il marchio europeo STG ovvero specialità tradizionale garantita che ne tutela il metodo di preparazione. I vincisgrassi alla maceratese presentati a Roma sono stati preparati dagli allievi dell'IPSEO Varnelli di Cingoli secondo il disciplinare del marchio STG. Per chi volesse documentarsi il disciplinare dei vincisgrassi alla maceratese STG è disponibile online.