Ciccioli (FDI): “La nuova primavera del turismo nelle Marche all’insegna della qualità, della formazione e dell’accoglienza”

17/04/2023 - “I dati sulle presenze turistiche relative al 2022, oltre 11milioni, in incremento, migliore della media italiana, rappresentano quanto di buono la Giunta Acquaroli sta facendo anche in questo settore".

"Una vera e propria rinascita sotto tutti i punti di vista. E le proiezioni per il 2023, secondo Demoskopika, ci vedranno sul podio per aumento di arrivi (2,7 milioni, +13,8%) e delle presenze turistiche: 13 milioni (+13,4%). Risultati certi e auspici futuri che non sono frutto del caso, ma di politiche mirate che andranno sempre più rafforzate. A partire da quanto realizzato per l’aeroporto di Falconara che è letteralmente rinato sulla spinta delle politiche, concrete e ad ampio raggio, portate avanti dall’Esecutivo Acquaroli: nuove rotte nazionali ed europee pronte a partire e che garantiranno un turismo incoming di altissimo livello. Le Marche, grazie al brand regionale creato, potranno promuoversi in tutte le fiere di settore come una Regione al plurale anche dal punto di vista turistico: natura, mare, monti, colline, cibo, cultura, divertimento, benessere, sport.

"Un mixer che ha pochi eguali in Italia e all’Estero. Come evidenziato oggi a Loreto esiste, purtroppo, una problematica legata alla difficoltà nel reperimento di figure professionali e altamente specializzata, ma anche di giovani per un’occupazione stagionale. Anche in questo caso, credo e auspico, che la Regione possa avere un ruolo nella promozione di corsi di formazione specifici, studiati insieme agli operatori di settore e alle scuole. Anche, gli imprenditori devono comprendere che il lavoro deve essere adeguatamente retribuito. Dall’altra parte maggior sostegno a fondo perduto agli investimenti riqualificanti delle strutture alberghiere e ricettive. Questa è buona politica, quella che crea ricchezza diffusa sul territorio e per tutte le attività che, con coraggio, investono nelle Marche”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, a margine degli Stati Generali del Turismo 2023 in svolgimento a Loreto.