Tragico weekend di Pasqua: 40 morti sulle strade italiane, uno è nelle Marche

1' di lettura

14/04/2023 - Nel lungo fine settimana di Pasqua (7-10 aprile 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 40 decessi lungo le strade italiane: 35 nei 3 giorni del fine settimana e 5 il Lunedì di Pasqua. "Un dato veramente angosciante che ha trasformato le giornate di festa e gioia in tragedia e lutto per molte famiglie".

Di seguito la nota:

Nelle 96 ore sono stati 18 gli automobilisti deceduti, 14 motociclisti, 3 pedoni, 3 ciclisti, 1 conducente di furgone e 1 conducente di monopattino.

Due gli incidenti plurimortali che hanno causato 7 vittime.

Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada.

Diciannove gli incidenti mortali sulle strade extraurbane statali e provinciali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 14 incidenti fatali.

Fra le 40 vittime, 17 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana un uomo di 85 anni, quella più giovane una bambina di 10 anni.

Sono state 8 le vittime in Piemonte, 6 in Emilia-Romagna, 5 in Puglia e Toscana, 4 in Veneto e Lombardia, 2 in Trentino-Alto Adige e 1 in Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Marche.