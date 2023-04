Pesaro: Valorizzazione dell’Olivieri, Mascarucci e sede del Q10: il sì dell’assise al primo passaggio della delibera in Consiglio

7' di lettura

13/04/2023 - Primo passaggio in Consiglio comunale per la delibera (votata con 19 voti favorevoli, 6 astenuti) sul “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo alla scuola secondaria “A. Olivieri” di via Confalonieri, alla sede del Quartiere 10 “Villa San Martino” di via degli Artigiani e alla primaria “S. Mascarucci”, in via Agostini”.

L’assessora alla Rapidità con delega all’Urbanistica Mila Della Dora, ha spiegato gli obiettivi del documento: «Questo è il primo dei tre passaggi previsti in Consiglio per la delibera che, dopo la valorizzazione, permetterà di inserire i tre immobili nel Piano delle alienazioni. È una delibera chiara, che guarda ai seguenti obiettivi: costruire nuove scuole, investire in edifici socialmente utili, ridurre consumi energetici e migliorare ambienti scolastici».



In questo senso, la scuola Olivieri di via Confalonieri (Pantano), con valore di mercato stimato a 1.000.000€, la delibera prevede il cambio di destinazione d’uso che passa da quella “esclusiva a scuola” a tutte quelle ammesse dal sub-sistema R3: residenze, attività terziarie e servizi compatibili con la residenza. Modificata la previsione urbanistica del lotto che, una volta realizzate le operazioni potenziali di “ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione”, passa dai 3 piani attuali ai 4 previsti dalla proposta, sempre dalle dimensioni di 613 mq ciascuno, «Andiamo a proporre 4 piani fuori terra per 613mq ciascuno, per una previsione edificatoria di 2452 mq, di gran lunga inferiore rispetto all'attuale ingombro della scuola media attuale pari a 4214 mq» precisa Della Dora.



Invariata la superficie edificatoria della seconda area inserita nella delibera: la zona tra via degli Artigiani e via Solferino, a Villa San Martino, che comprende l’edificio originariamente adibito a scuola e relativa pertinenza, oggi sede del centro di aggregazione Totem e del Quartiere 10 (valore stimato pari a 300.000€). La proposta di variante prevede la stessa volumetria attuale (608mq) e una flessibilizzazione della destinazione d’uso a cui aggiungiamo terziario e residenze. La delibera prevede inoltre la "regolarizzazione”, assegnando la destinazione d’uso adeguata, ai 1.033mq da tempo usati come parcheggi.



Flessibilità d'uso anche per la primaria Mascarucci di via Agostini per cui non si andrà ad aumentare la volumetria. La valorizzazione parte della modifica della destinazione da "servizi per l'istruzione di base" a residenze, attività terziarie e servizi ed attrezzature (con rapporto di copertura 0,40 e altezza massima di 3 piani; entrambi gli indici, nella proposta, rimangono invariati). «La valorizzazione della scuola Mascarucci ci permetterà di rigenerare l'intero polo didattico di Soria potenziando i servizi e, di conseguenza, la vivibilità del quartiere»; il valore stimato è di 2.200.000€. Della Dora ha spiegato l’intendo delle future alienazioni. Per via Confalonieri, «L’alienazione dello stabile sarà utile per realizzare la nuova Manzi, un complesso scolastico in via Lamarmora per creare polo scolastico di qualità e all’avanguardia». Per Villa San Martino, «andremo ad investire i 300mila euro dell’alienazione sul centro sociale anziani di via Leoncavallo, sulla sede del Quartiere e sul centro di aggregazione, che saranno previsti in zona». Per la Mascarucci, l’Amministrazione sta facendo un lavoro importante sull’Alighieri di via Gattoni, stiamo ripensando l’edilizia scolastica della primaria e della secondaria di primo grado».

L’intervento del sindaco Matteo Ricci: «Una delibera strategica e di valorizzazione patrimoniale per il nostro territorio, che ci consente flessibilità di intervento. Coerente con la visione urbanistica che abbiamo dato dal primo minuto, cioè quella di provare a "flessibilizzare" il più possibile il costruito, che ci permette di trasformare e non consumare nuovo territorio. Una linea da seguire a maggior ragione se parliamo di edifici pubblici che richiedono un intervento maggiore per la sua completa riqualificazione, come la Mascarucci e l’Olivieri». Il sindaco si sofferma sullo stabile di via Confalonieri: «La scelta fatta, anche su indicazione chiara del Quartiere, è stata quella di costruire il piccolo “campus scolastico” di Pantano utilizzando la Manzi e non l’Olivieri». Le prospettive: «Il valore dell’Olivieri può essere una base di partenza, ma non basta per fare la nuova Manzi. Dovremo essere bravi a trovare le risorse attraverso nuovi bandi». Poi sottolinea: «nessuno manderà via gli studenti prima che sia realizzata la nuova scuola, o senza sapere dove posizionarli». Vale per la scuola di Pantano, «come per la Mascarucci».

Sulla sede del Q10 – Villa San Martino, il sindaco elenca le ipotesi: «È evidente che necessita di interventi strutturali. L’idea migliore è di costruire un centro civico tra il Leoncavallo e la Manzoni, per recuperare spazi da dedicare a giovani e anziani». Poi conclude: «Quello che stiamo facendo non è un atto di alienazione, ma di valorizzazione urbanistica, che nei prossimi anni permetterà di avere a disposizione più ipotesi per intervenire su questi edifici, consapevoli che questi servizi rimangono essenziali per i quartieri».

T. Nobili: «Strumenti per agevolare decisioni politiche per far sì che gli immobili non rimangano inutilizzatati a causa di destinazioni d’uso non adeguate». Sull’immobile sede del Quartiere, «Spostarla nel centro sociale è la scelta più opportuna».

Vanzolini, ha posto l’attenzione sui costi di manutenzione degli edifici scolastici, «La delibera dimostra la visione lungimirante e risolutiva di problemi legati al costo notevole, che grava sull’Amministrazione, degli interventi sulle scuole del territorio, strutture molto datate».

Castellani, ha rivolto il suo plauso alla «Politica del pratico adottata dall’Amministrazione», «per l’edilizia scolastica della nostra città: la nuova scuola di via Lamarmora, quella di via Gattoni ed il centro sociale di Leoncavallo saranno tutti oggetto di rinnovamento strutturale/ammodernamento/ristrutturazione. La delibera aggiunge residenzialità e terziario alle destinazioni dei 3 immobili rendendoli più appetibili e realizzare i lavori di miglioramento delle scuole».

Sperindei: «Concorde sulla possibilità di avere la possibilità di fare scelte diverse sull’uso degli immobili anche considerata la denatalità».

G. Marchionni: «Dobbiamo votare un atto di fiducia verso l’Amministrazione e poco altro: non è possibile vincolare le risorse delle future alienazioni alla costruzione di un’altra scuola (il riferimento è all’Olivieri, ndr) che occorre valutare sia necessario costruire in quella zona». Marchionni si domanda poi: «Siamo sicuri che le spese di manutenzione di un edificio nuovo nZeb siano inferiori agli edifici attuali? La Brancati ci costa 50mila euro di manutenzione media».

Mattioli: «La delibera è volta al costruire sul costruito e alla flessibilizzazione delle destinazioni d’uso. Due degli obiettivi tracciate nelle linee programmatiche di questa legislatura». Sulla costruzione nZeb: «È la norma che li prevede e ci garantisce di avere edifici alta qualità e sostenibilità».

Andreolli: «Le risorse non sono vincolate, né sufficienti. I programmi a cui sono sottese le alienazioni sono dei meri atti di volontà su cui abbiamo perplessità». E ancora, «Dismettere la sede di Villa San Martino senza aver individuato una nuova localizzazione, stride con la volontà - dichiarata - di avere una struttura sociale di quel tipo».

Rossi: «La gestione del territorio, l’urbanistica, ha sempre avuto strumenti molto rigidi. Bene quindi accogliere questi atti che danno all’Amministrazione la possibilità di incidere sul territorio, ossia di scegliere. Sono uno strumento politico che consentono di incidere sul futuro, e sulle nostre risorse».

Dallasta: «Delibera che permette, tramite acquisizione di risorse, di rendere più libera l’Amministrazione nelle future scelte».

E. Gambini: «Mi sarei aspettato che la delibera fosse accompagnata dal progetto del nuovo centro d’aggregazione giovanile».

Malandrino: «Nel merito non trovo nulla che mi assicura futura destinazione dei fondi che si otterranno con le alienazioni; ho delle perplessità su come verranno utilizzati».

Mariani: «Sarebbe stato opportuno dividere la delibera in due atti per non porre dubbi: un conto è la valorizzazione, un altro l’alienazione».

Petretti: «La delibera è un atto politico di questa giunta che sceglie di valorizzare immobili per poi proseguire con un successivo atto politico: l’alienazione. Il documento è molto chiaro».