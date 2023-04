Fermo: Grazie Pompieri per quanto fatto durante il sisma del 2016. A Falerone "Pompieropoli" per i bambini e "Torneo per la Ricostruzione"

2' di lettura

13/04/2023 - Alla inaugurazione di domani ( 14 aprile) sarà presente anche il Commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli. Si contenderanno la vittoria del torneo di calcio squadre di Vigili del Fuoco provenienti da diverse Regioni.

Falerone- L’iniziativa nasce per ringraziare le squadre dei Vigili del Fuoco che durante il sisma del 2016 si sono prodigate per alleviare i disagi della popolazione interessata. Si tratta del “Torneo della Ricostruzione”, seconda edizione del torneo di calcio nazionale dei Vigili del Fuoco che prenderà il via domani, venerdì 14 aprile , alle ore 18,30 presso Piazza della Concordia a Falerone. Alla cerimonia di apertura , allietata dall’esibizione del Corpo Bandistico Città di Falerone, sarà presente anche il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, unitamente al dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile Ufficio per le attività sportive del Ministero dell’Interno Lamberto Cigni. Presenti anche : il Responsabile Protezione Civile Marche, Stefano Stefoni; il Responsabile Regionale della Protezione Civile, Mauro Perugini; il Responsabile della Protezione Civile del Comune di Falerone, Domenico Nori; il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montegiorgio, Capitano Massimo Canale; il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Falerone, De Santis Simone; e le autorità religiose locali. ”

Al torneo parteciperanno le squadre di Crotone (per la Calabria), di Lecce e Foggia ( per la Puglia), di Genova con alcuni componenti provenienti dai Comandi di Savona, La Spezia e Imperia (per la Liguria), di Fermo e Ascoli Piceno (per le Marche), e le Squadre di Acanto My Personal e Protezione Civile in rappresentanza del Comune di Falerone.

I tornei a eliminazione delle squadre partecipanti si svolgeranno presso i locale campo sportivo nelle giornate del 15 e 16 aprile, con premiazione finale prevista per le ore 11,30 di domenica 16, che in caso di maltempo si terrà presso la Palestra di Piane di Falerone.

Per restare in tema delle attività identitarie dei Vigili del Fuoco, sempre domani, ma di mattino a partire dalle ore 9,00 , presso Piazza della Concordia di Falerone si terrà l’evento denominato “Pompieropoli”, che prevede esercitazioni, dimostrazioni e percorsi per bambini, al quale parteciperanno gli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone.