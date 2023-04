Ancona: Elezioni Ancona: Simonella contro tutti sul verde. Sinistra in difesa al confronto delle associazioni ambientaliste

4' di lettura

13/04/2023 - Porto, Piano Inquinamento Atmosferico, Area Marina Protetta gli argomenti su cui i candidati sindaco si sono confrontati. Simonella e Silvetti dicono no all’Area Marina Protetta. Centrosinistra gioca in difesa sui temi ambientali

È stato il primo assaggio di una campagna elettorale al via. Si sono incontrati al teatrino di San Cosma cinque dei sei candidati sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio (assente Marco Battino di Ripartiamo dai giovani). Il confronto è stato convocato da alcune delle associazioni ambientaliste anconetane Italia Nostra Ancona, Comitato Porto Storico Ancona, Ankon Nostra, No Fumo, Portonovo Per Tutti, Salviamo il Paesaggio e Mezzavalle Libera, moderato dal presidente di Italia Nostra Ancona Maurizio Sebastiani.

Al centro dell’incontro le tematiche ambientali offrendo un assaggio di alcuni dei temi che più contraddistingueranno la tornata elettorale, delineando con chiarezza tre macro temi Porto, Piano Inquinamento Atmosferico ed Area Marina Protetta. Temi su cui una settimana fa, la stessa Italia Nostra si era espressa con un comunicato stampa critico verso l’amministrazione comunale uscente.

I CANDIDATI

Un contesto che ha visto la candidata Ida Simonella, attuale assessore al bilancio e al porto, accettare una sfida che l’ha vista in difesa sulla maggior parte dei temi. A fare la parte del leone il candidato di Altra Idea di Città Francesco Rubini, unico dei candidati a poter portare l’impegno dai banchi di opposizione del consiglio comunale sui temi ambientali. A loro agio i candidati Enrico Sparapani del Movimento 5 Stelle e Roberto Rubegni di Europa Verdee Ancona, con programmi connotati da un forte impegno ambientalista. Ha fatto valere le competenze acquisite alla guida del Parco del Conero il candidato della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti, condividendo con l’avversaria alcuni punti del programma.

PIA E SMOG

Tra i temi più sentiti quello dell’utilizzo del PIA, il Progetto Inquinamento Atmosferico condotto dal professor Bonifazi ad Ancona. Unanime la necessità secondo i candidati di abbassare le emissioni di smog in città, prodotte dall’attività portuale e dal traffico cittadino.

Rivendica la creazione del PIA come progetto della amministrazione uscente la candidata Simonella, che punta sulla riduzione del traffico urbano per abbattere le emissioni di smog, ma arriva il No alla Metropolitana di superfice a fronte di un sistema di trasporto pubblico locale più efficiente per entrare in città.

Metropolitana e stazione di superfice sono invece punti del programma di tutti gli altri candidati, che propongono di aumentare il numero delle centraline di controllo (Rubini) e la tipologia di inquinanti osservati (Silvetti).

MOLO CLEMENTINO E PORTO

Il porto, con traffici ed emissioni, è stato il protagonista indiscusso del confronto ed in particolare a sollevare l’attenzione del pubblico che riempiva la sala è stato il confronto sul tema delle grandi navi da crociera e del banchinamento del Molo Clementino.

Arriva il no drastico di Altra Idea di Città, Verdi e Movimento 5 Stelle per cui l’opera è assolutamente incompatibile per temi di impatto inquinante e paesaggistico nel cuore del Porto Antico.

Meno categorico il candidato di centrodestra, da cui non arriva un NO alle grandi navi, ma la prospettiva di poter realizzare uno spostamento del porto commerciale verso l'area ex Silos e prossima Banchina Marche (soluzione ipotizzata da tutti i candidati) in tempi brevi, grazie al supporto del governo nazionale.

Spostamento verso la banchina Marche (non ancora realizzata) e “penisola” (solo ipotizzata) che non potranno avvenire prima dei 15 o 20 anni secondo la candidata dem Simonella. Tempi che nel presente hanno portato all’approvazione del banchinamento del Molo Clementino, rilanciando ad Autorità di Sistema Portuale e Soprintendenza eventuali veti per l’incompatibilità dell’opera, rispettando le competenze amministrative.

AREA MARINA PROTETTA

Sul tema Area Marina Protetta vengono ad incontrarsi i due sfidanti favoriti Silvetti e Simonella. Troppo vissuta e antropizzata l’area del Conero per inserire un vincolo ambientale restrittivo come quella della AMP secondo i due candidati, si creerebbe un “vincolo fine a sé stesso che sarebbe un dramma per il territorio” secondo il candidato Silvetti; L’AMP porterebbe a vincoli non prevedibili, che farebbero preferire altre forme di tutela secondo la candidata Simonella.

Allineati i tre restanti candidati sindaco che portano le evidenze scientifiche a sostegno dell’Area Marina Protetta, che rappresenterebbe un volano e non un vincolo ad un turismo più sostenibile.

PRIMO ROUND

Primo assaggio di confronto diretto tra i candidati che hanno dimostrato correttezza e precisione nelle risposte. Un primo duello in cui la candidata di centro sinistra ha dovuto rispondere alle istanze contrarie dei candidati spesso allineati su un pensiero opposto alla candidata dem. Va registrato un clima di confronto sereno e pacifico per merito di partecipanti, organizzatori e pubblico, improntato alla valutazione dei programmi e delle idee dei candidati. Un clima che si spera potrà conservarsi fino alla fine dalla campagna elettorale.