Urbino: Il Palio della Rana si fa e diventa rievocazione storica, titolo conferito dalla Regione Marche

12/04/2023 - Il Palio della Rana di Fermignano si farà. La storica manifestazione, giunta alla 57esima edizione, è in programma per questo fine settimana (14-15-16 aprile) ed è organizzata dalla Proloco di Fermignano con il patrocinio del Comune.

“Oggi, mercoledì 12 aprile, è arrivato il riconoscimento di Rievocazione Storica da parte della Regione Marche. La commissione ha lavorato fino alla tarda mattinata per analizzare tutta la documentazione - dice il sindaco Emanuele Feduzi -. Questo attestato da ancora più importanza alla manifestazione. Ottanta rane arriveranno a Fermiginano e saranno utilizzate nella gara per gli adulti mentre per la quei Putti, ovvero dei bambini, saranno usate rane meccaniche. Sono state giornate lunghe di collaborazione con enti e istituzioni, tra i quali l’Ast e i Carabinieri Forestali, per garantire come sempre il massimo rispetto verso le rane e la storicità della manifestazione. Questa si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle rane che è sono le regine del Palio”, conclude il sindaco Feduzi.



“Anche quest’anno le nostre regine correranno sulle carriole - esclama Alessandro Pesaresi, presidente della Proloco di Fermignano -. Il Palio è importante sotto il profilo storico e quello di comunità. E’ una tradizione del nostro paese che va fatto continuare e vivere in sicurezza. Vi aspettiamo tutti a Fermignano”.



Per informazioni e acquistare le prevendite del Palio della Rana al costo di 3 euro è possibile rivolgersi presso la sede della Proloco fino alle ore 12 di domenica 16 aprile. Proloco Fermignano, 0722 330523 - info@proloco-fermignano.it.