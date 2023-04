Civitanova: Un messaggio in una bottiglia da Civitanova a Brindisi: Assunta e Lucia, unite nel dolore

2' di lettura

12/04/2023 - Un filo rosso sottile che emerge dal mare e che getta un ponte tra Brindisi e Civitanova. Una casualità che fa nascere un legame tra due donne che hanno vissuto un evento che le ha segnate nel profondo.

L’inizio della storia lo riporta su Antenna Sud, emittente televisiva pugliese, la giornalista Anna Saponaro. Lo scorso 15 marzo a Brindisi la signora Assunta Mormile perde il suo cane Lucky. La donna è legatissima all’animale e soffre profondamente per l’accaduto. Il giorno seguente nel cantiere navale di famiglia è stata trovata una bottiglia contenente un messaggio. Si tratta di una lettera scritta il 18 novembre 2021 da Lucia di Civitanova Marche, uno sfogo consegnato al mare dopo la morte del suo di cane, Lapo.

Una coincidenza straordinaria, ma ora la signora Assunta vorrebbe far sapere a Lucia (dalla calligrafia della lettera sembrerebbe una ragazza giovane) che il messaggio è stato ricevuto da lei. Vorrebbe che Lucia sapesse che hanno vissuto la stessa esperienza traumatica. «Mi piacerebbe farle sapere che abbiamo trovato questa lettera e l’abbiamo fatto in un momento per noi particolare», racconta la signora Assunta, che lascia così il suo “messaggio in una bottiglia” ad Antenna Sud per farlo viaggiare in direzione Civitanova.

Le onde dell’etere, però, si muovono molto più velocemente rispetto a quelle del mare. E così la bottiglia di Assunta è arrivata fino alla spiaggia di Vivere Civitanova. Ora tocca a te, Lucia, se vorrai, aprire questa bottiglia.

Questo il servizio di Antenna Sud:

