Arrivano i Carabinieri in bicicletta: la Compagnia di Senigallia guida il progetto pilota nella regione

12/04/2023 - Sono state assegnate alla Compagnia dei Carabinieri di Senigallia 6 biciclette a pedalata assistita, che saranno impiegate nei servizi svolti Senigallia, Marzocca e a Corinaldo, per consentire maggiore capacità di spostamento nelle zone del lungomare, nei centri storici e nelle zone pedonali.

Si tratta di un impiego sperimentale, che rientra nelle ultime innovazioni messe in campo dall’Arma dei Carabinieri a livello nazionale. Nella regione Marche quella di Senigallia è l’unica Compagnia che sta effettuando la sperimentazione. Mercoledì 12 aprile i carabinieri della Stazione Senigallia hanno svolto il primo servizio per le vie del centro e sul lungomare. Nei prossimi giorni i carabinieri in bicicletta saranno presenti per le strade anche a Marzocca e Corinaldo.