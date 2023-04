Civitanova: Cade in acqua accidentalmente, soccorso un tredicenne al Porto di Civitanova

2' di lettura

10/04/2023 - Nel corso del pomeriggio di Pasqua intorno alle ore 18.30, un ragazzo di 13 anni di origini magrebine è caduto inavvertitamente in acqua nel porto di Civitanova nei pressi del Molo Sud.

Alcuni passanti si sono accorti dell'accaduto ed hanno allertato la Guardia Costiera di Civitanova Marche che è immediatamente intervenuta con il personale dell’equipaggio di servizio SAR (Search and Rescue). Mentre l’equipaggio SAR raggiungeva il Molo Sud, un secondo ragazzo, che nel periodo estivo lavora come assistente bagnanti, si è tuffato in acqua con l’intento di prestare soccorso al tredicenne che stava perdendo le forze.

Giunto in banchina, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche ha trovato il ragazzo in acqua in ipotermia che si teneva ad una catena della banchina e gridava aiuto. Gli uomini della Guardia Costiera lo hanno avvicinato mediante una imbarcazione ormeggiata alla adiacente banchina di Riva e con l’aiuto del secondo ragazzo in acqua lo hanno issato a bordo dell’imbarcazione.

Il tredicenne soccorso che era vigile ma in avanzato stato di ipotermia è stato immediatamente coperto e le sue condizioni sono state continuamente monitorate anche con l'aiuto di un medico presente nei pressi del porto, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118.

Successivamente sono arrivate in porto anche due autopattuglie dei Vigili del Fuoco che hanno cooperato con la Guardia Costiera al monitoraggio delle condizioni vitali del soccorso.

Il ragazzo è stato trasportato presso il locale Ospedale ed è stato dimesso dopo qualche ora.

