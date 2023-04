Ancona: Ancona fantastica anche dal cielo: «Con il drone ho scoperto le bellezze di Ancona e le racconto sul web»

2' di lettura

08/04/2023 - Il porto di Ancona, il Passetto, le pendici del Guasco a picco sul mare. Colpisce il video di Ancona realizzato da Alessandro Corvatta grazie al suo drone, con cui Alessandro restituisce scorci altrimenti irraggiungibili del capoluogo dorico

Alessandro Corvatta, 22 anni, è uno studente alla Politecnica delle Marche, dove studia Scienze Ambientali e appassionato pilota di droni.

«Pilotare droni è la mia passione. Per me è anche un modo per scoprire la città. Sono di Tolentino e non conosco bene Ancona. I drone mi ha permesso di scoprire la città in modo sorprendente. Ad esempio quando ho visto dal cielo i bronzi di Cartoceto sul tetto di Palazzo Ferretti è stata una grande emozione».

Emozioni che Alessandro condivide sui suoi canali social di Youtube e Instagram grazie a dei video, realizzati dallo stesso pilota: «Mi piace raccontare i centri urbani delle Marche, a partire dalla mia Tolentino. Ho realizzato video anche a Urbisaglia, Castelfidardo, Cingoli e altri. Mi piace poter raccontare i borghi delle Marche da una prospettiva nuova ad un pubblico potenzialmente internazionale».

Alessandro realizza i suoi video con un drone sotto i 230 grammi, abilitato a volare anche in città, ma nel suo percorso ha conseguito il brevetto anche per droni di peso superiore «anche se non occorre licenza per utilizzare il modello di drone che ho impiegato per i video è importante sapere che il drone deve sempre essere assicurato e rispettare le regole di base sulla sicurezza. Oggi questa mia passione è solo un hobby, ma la tecnologia dei droni è sempre più utilizzata anche nel mondo del lavoro. Ad esempio nella mia facoltà di scienze ambientali e forestali, il corso di Geomatica prevede anche l’utilizzo dei droni operazioni di cartografia».