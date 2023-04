Senigallia: Nuovo ponte Garibaldi e passerella pedonale provvisoria: al via le prove tecniche ma il tempo stringe

2' di lettura

06/04/2023 - La Regione Marche, tramite il Consorzio di Bonifica, ha iniziato le prime verifiche sul ponte Garibaldi per la realizzazione della passerella ciclopedonale che collegherà le due sponde del fiume. Una struttura provvisoria in attesa della demolizione e ricostruzione in toto del ponte.

Dall'alluvione del 15 settembre il ponte non è più agibile e da allora la città è di fatto divisa in due. Manca il collegamento viario che consenta la comunicazione tra le due sponde. Al momento l'abbattimento e ricostruzione di ponte Garibaldi non sembra imminente mentre la Regione si sta muovendo per realizzare la famosa passerella ciclopedonale che consentirà il solo passaggio pedonale tra le due sponde del fiume.



Nei giorni scorsi i tecnici del Consorzio di Bonifica Marche, incaricato di realizzare l'opera, hanno effettuato alcuni sopralluoghi e si attendono ora le prove tecniche per capire se i marciapiedi a lato del ponte possono reggere il peso della passerella che comunque sarà costruita in cantiere e poi assemblata sul posto. Il pressing del Comune è che venga resa frubile entro l'estate ma i tempi sono sempre più stretti. "Subito dopo Pasqua ci sarà una conferenza dei servizi per fare il punto -spiega il sindaco Massimo Olivetti- mi hanno riferito che si stanno attendendo le ultime autorizzazione e poi partiranno i lavori per la passerella.

Il primo cittadino conferma l'urgenza del ripristino dei ponte danneggiati dall'alluvione che sono di fatto tutti fuori uso fino a Casine di Ostra. “Sulla questione non solo di ponte Garibaldi ma anche del ponte di Vallone continuo a pressare a tutti i livelli istituzionali perchè sono una priorità -conclude Olivetti- sono in contatto costante sia con il commissario straordinario per l'alluvione che con il Governo affinchè vengano ripristinati quanto prima. La passerella ciclopedonale è importante e va fatta assolutamente prima dell'estate ma non è risolutiva, serve ricostruire il nuovo ponte Garibaldi”.