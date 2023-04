Fabriano: Il premio Oscar Nicola Piovani in concerto al Gentile, il ricavato in beneficenza all'oncologia del Profili

3' di lettura

06/04/2023 - Sabato 15 aprile alle 21.15 il premio Oscar Nicola Piovani porterà in scena “La musica è pericolosa - Concerto al Teatro Gentile di Fabriano”.

"La musica è pericolosa" è una frase di Federico Fellini con la quale il pianista e compositore NICOLA PIOVANI ha intitolato il suo libro autobiografico, pubblicato nel 2011. Da quel lavoro è nato un vero spettacolo di teatro musicale, che unisce musica, immagini e parole. Uno spettacolo da non perdere. Nicola Piovani è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Tra i suoi lavori molte colonne sonore, e tra queste anche quella de “La vità è bella”, che conquistò il premio Oscar nel 1999. Durante la sua carriera anche 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, il Globo d'oro della stampa estera, il premio “Elsa Morante” e molto altro ancora. Il ricavato andrà a sostegno del reparto di oncologia dell'Ospedale “Profili” di Fabriano.



«Siamo lieti di ospitare il Maestro Piovani, accompagnato da musicisti di grande valore, al Teatro Gentile, che l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione per la piena riuscita di una iniziativa che coniuga cultura e solidarietà. È questo un binomio che sentiamo profondamente – questo il commento di Maura Nataloni, Assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano - capace di sprigionare potenzialità straordinarie ed energie positive, come in questo caso in cui la musica supporta uno dei servizi più importanti che l'Ospedale "Profili" offre alla città e ad un vasto territorio».



«La Regione Marche è al fianco di questa iniziativa – sottolinea Chiara Biondi Assessore alla Cultura della Regione Marche - attraverso la musica di un grande autore come Nicola Piovani portiamo un sostegno concreto al reparto di oncologia dell'Ospedale “Profili” di Fabriano, una delle componenti più significative del nostro sistema sanitario. La cultura, come dimostrano i dati di numerose ricerche svolte, è un fattore di benessere e crescita. Non solo contribuisce al Pil ma è un fattore fondamentale per lo sviluppo armonioso della persona. Dobbiamo tenerne conto ogni volta che ci occupiamo di politiche culturali a livello nazionale, regionale e locale».



«Con entusiasmo ho inteso portare a Fabriano l’iniziativa “Insieme”, che per la prima volta viene organizzata al di fuori di Roma - dichiara Simona Lupini, Consigliere Regionale Marche e Vice Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali . Ritengo, infatti, che per la nostra città sia molto importante mettere in sinergia mondo dell’associazionismo, cittadinanza e istituzioni, tutti uniti a favore dell’Ospedale “Profili” e del suo reparto di oncologia, vera eccellenza sanitaria del territorio marchigiano. L’unione delle migliori componenti della nostra società costituisce il motore più efficace per la rinascita del territorio ed è un obiettivo primario verso il quale le istituzioni devono sempre impegnarsi».



L’evento ha il patrocinio della Regione Marche, del Consiglio Regionale, del Comune di Fabriano e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fabriano. Queste le associazioni promotrici dell’evento: FabriJazz, Rotary Club Fabriano, Fidapa, Inner Wheel, Ass. Noi come prima, Ass. Marchese Onofrio Del Grillo, Unitre, Ass. Artemisia, Akademia, Ass. Culturale Talìa, Lions Club Fabriano, Ass. Oncologica Fabrianese e Fondazione Carifac. L'apertura intera del teatro Gentile è offerta dal Comune di Fabriano. In collaborazione con la Fondazione Musica Per Roma. L’evento sarà presentato da Claudia Campagnola. Da un’idea di Niccolò di Raimondo.