Civitanova: Viabilità: prorogato il divieto di accesso in via Trieste da via Buozzi

06/04/2023 - L'Ufficio tecnico del Comune di Civitanova Marche ha provveduto a comunicare la proroga della chiusura di via Trieste per consentire l'accantieramento dei lavori di miglioramento dell'efficienza energetica sul solaio del cine-teatro Rossini.

Pertanto, dopo un sopralluogo effettuato nel pomeriggio dai responsabili dei lavori, è stata ravvisata la necessità di interdire l'accesso su via Trieste anche domani, venerdì 07 aprile 2023, fino alle ore 13:00. Rimarrà chiuso completamente l'accesso in Via Trieste da Via Buozzi a Vicolo Sforza e saranno vietate la sosta e la fermata in entrambi i lati di via Trieste (eccetto che per i mezzi autorizzati necessari ai lavori) dall'intersezione con via Buozzi fino all'intersezione con Vicolo Sforza e verrà interdetto il transito pedonale lungo il marciapiede lato “Comparto Trieste”.

