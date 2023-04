Fabriano: Pagano per una felpa e delle sneakers online, ma non ricevono nulla: truffate due ragazze di Fabriano

1' di lettura

05/04/2023 - Ennesima truffa su internet ai danni di due ragazze del fabrianese.

Nel corso della scorsa settimana si sono presentate presso l’Ufficio denunce del Commissariato di Polizia di Fabriano due donne, rispettivamente di 29 e 36 anni, per denunciare la mancata consegna di alcuni articoli acquistati online malgrado il tempo trascorso dal momento del pagamento. Le malcapitate spiegavano che, dopo aver consultato una pagina dedicata agli acquisti online di capi di abbigliamento sportivi di griffe, avevano contattato il venditore sul recapito telefonico riportato sulla pagina social; selezionati i capi che intendevano acquistare e indicate le generalità e l’indirizzo presso il quale far pervenire l’ordine, ricevevano istruzioni per il pagamento che non poteva essere fatto in contrassegno o con altre modalità di alta garanzia.



Le denuncianti, precisavano che, dopo aver effettuato il pagamento mediante ricarica di due carte di debito, oltre 200 euro ciascuna, e averlo notificato ai venditori, cercavano di ricontattare telefonicamente quest’ultimo al fine di definire i dettagli della consegna. Era a questo punto che entrambe potevano verificare che ai numeri telefonici in loro possesso non rispondeva più alcuno e della felpa primaverile e sneakers firmate neanche l’ombra. Sporgevano quindi querela presso il Commissariato di Fabriano che attivava le indagini a seguito delle quali si accertava che gli intestatari dei conti sui quali erano finite le somme versate e dei telefoni indicati negli annunci di vendita erano di altrettanti soggetti residenti in Puglia già noti alle forze dell'ordine per analoghi fatti. I due (entrambi 21enni residenti in Puglia) sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.