PNRR, Ruggeri (M5S): "Monitorare l'uso dei fondi con una commissione speciale"

04/04/2023 - Il migliore utilizzo delle straordinarie risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede di istituire una commissione speciale per il monitoraggio ed il controllo.

È la proposta che ho rivolto a tutti i Consiglieri regionali, auspicando che sia accolta all'unanimità per il suo spirito costruttivo e per l'impulso a conseguire risultati nell'interesse dell'intera comunità marchigiana, esigenza trasversale rispetto alle appartenenze politiche.

La commissione speciale sul Pnrr è infatti uno strumento di trasparenza, di informazione (riferirebbe all'assemblea legislativa a cadenze periodiche), di stimolo a fare presto e bene. Un presidio che risulta tanto più utile in questa fase, attraversata da forti preoccupazioni sulla capacità di rispettare le scadenze poste dal piano e di sfruttare al meglio i fondi disponibili.

Ricordo, per inciso, che sono in gioco risorse comunitarie pari a 1,7 miliardi per le Marche e che, come soggetto attuatore, la Regione gestisce direttamente 253 milioni per quasi 300 progetti: un ruolo fondamentale, insomma. Sfruttare al meglio l'occasione storica offerta dal Pnrr significa dunque dare maggiore forza agli investimenti sulla sanità, sulla scuola, sulle infrastrutture, sull'inclusione sociale, sulla transizione ecologica e digitale. Tutto ciò, lo ripeto, sarebbe un'opportunità di crescita e sviluppo per l'intera comunità marchigiana, quindi un successo per tutti.

Un'occhiata, allora, alle competenze della commissione speciale, che sarebbe chiamata a monitorare l'utilizzo dei fondi Pnrr, l'efficacia dei bandi regionali e lo stato degli interventi finanziati. Undici i consiglieri regionali componenti, sei di maggioranza e cinque di opposizione, che eleggerebbero al loro interno sia il presidente sia il vice presidente. I commissari svolgerebbero la loro attività a titolo gratuito per tutta la durata del mandato.

Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale