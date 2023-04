Jesi: "Go to back?", il Rotary di Jesi invita i prof. Silvestri e Clementi per parlare dell'eredità della pandemia

3' di lettura

31/03/2023 - La pandemia legata al covid-19 non deve essere cancellata, ma esaminata affinché in caso di riproposizione di un problema analogo ci si trovi preparati.

Questo è il motivo per il quale il Rotary Club di Jesi, che ha tra le proprie mission quella della prevenzione delle malattie e la salute materna ed infantile, propone per martedì 4 aprile alle 17:00 presso Palazzo dei Convegni di corso Matteotti il convegno “Go Back to?”. Moderati dal giornalista jesino Giovanni Filosa, ci saranno ci saranno il professor Guido Silvestri, che insegna Patologia generale alla Emory University di Atlanta e il professor Massimo Clementi che insegna Microbiologia e virologia dell’Università San Raffaele di Milano insieme al medico radiologo del Carlo Urbani di Jesi, Giancarlo Passarini, che è anche socio del Club Rotary. “Sappiamo tutti che questa pandemia non è stata soltanto un evento sanitario – ha osservato il presidente locale del Rotary, Floro Flori –, ma anche un evento epocale dal punto di vista sociale e antropologico, quindi è una cosa che va esaminata non soltanto dal punto di vista medico. A questo scopo abbiamo ritenuto opportuno invitare due luminari del contrasto alle pandemie del calibro di Clementi e Silvestri, che per altro proclameremo nell’occasione come soci onorari del nostro Club”.

Lo scopo di “Go to back?” lo ha riassunto il responsabile della commissione progetti del Club, dottor Maurizio Marchegiani: “Il Rotary Club di Jesi ha ritenuto doveroso voler sensibilizzare la popolazione al valore di una comunicazione basata su evidenze scientifiche. Noi del Rotary abbiamo come obiettivo quello di ridurre cause ed effetti delle malattie, finanziando anche programmi di prevenzione. Poiché la comunicazione oggi è impiegata a trarre conclusioni affrettate, abbiamo promosso questo approfondimento per informare i cittadini con interventi di autorevoli interlocutori che parleranno di dati scientifici ed evidenze statistiche, volendo evitare che le persone si informino e facciano diagnosi, spesso fatte a sproposito, tramite ricerche approssimative su internet”.

“Ho avuto modo di avere dei colloqui interlocutori con i professori Clementi e Silvestri – ha riferito il giornalista Giovanni Filosa – e posso anticiparvi che entrambi faranno una chiacchierata molto esemplificata, in modo che tutti possano gradirla e comprenderla al meglio. Clementi, farà un’analisi per far sì che si possa arrivare tutti ad una sanità mondiale unita, che veda tutti impegnati ad adottare protocolli comuni, al contrario di quanto è avvenuto con l’epidemia di covid-19, in cui tutti i Paesi hanno adottato proprie contromisure procedendo in ordine sparso. Silvestri, invece, ritornerà indietro, arrivando forse anche a Galileo, per parlare circa l’importanza della scienza che non va accantonata, ma alla quale va data importanza nella quotidianità senza perdere ulteriore tempo”.

“Mi sento di ringraziare ancora una volta il Rotary – ha concluso il vice sindaco di Jesi, Samuele Animali – per la sua presenza costante in iniziative di ambito sociale e di sostegno alle politiche che l’amministrazione è tenuta a mettere in piedi, ma che non potrebbe assolvere senza la collaborazione ed il sostegno delle associazioni e della società civile. Questo convegno, al di là degli interlocutori di livello assoluto che interverranno, affronta il tema spesso sottovalutato del ‘metodo’ che spesso ha anche la politica, cavalcando sovente l’onda dell’emotività e dell’irrazionalità. Bisognerebbe invece non perdere mai di vista i dati ineludibili, che devono essere riferimenti concreti e saldi. Quindi sono felice che questo convegno se ne occuperà, visto che in questa emergenza del covid si è perso di vista questo punto fermo”.