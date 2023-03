Approvate le linee di indirizzo per i corsi IFTS, oltre 2 milioni e mezzo per 2023/2024 per 20 corsi formativi

3' di lettura

30/03/2023 - Oltre 2 milioni e mezzo di euro per gli anni 2023 e 2024 è la dotazione finanziaria di un provvedimento con cui la giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato le linee di indirizzo necessarie per la realizzazione di progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con possibilità di attivazione di contratti di apprendistato di 1^livello.

“Abbiamo avuto modo di constatare l’efficacia in termini di accesso all’occupazione e di riqualificazione professionale dei percorsi di I.F.T.S. – ha spiegato l’assessore alla Formazione professionale e Lavoro, Stefano Aguzzi – perché permettono di migliorare quelle aree di criticità di carattere economico, sociale, territoriale del mercato agendo, in particolare, sull’elevato tasso di disoccupazione giovanile e sul relativo tasso di inattività e del maggior rischio occupazionale per i soggetti adulti meno scolarizzati.

E’ un provvedimento calato sulle esigenze del mondo imprenditoriale e del lavoro – ha concluso Aguzzi – perché i fabbisogni formativi sono stati individuati per il 2023 e declinati in specifiche figure, ripartite nel territorio regionale, proprio sulla base di quanto emerso e condiviso in diversi incontri con le categorie. Saranno organizzati quindi 10 corsi IFTS in ogni annualità, due per ogni ambito provinciale, che consentiranno ai più giovani l’acquisizione di competenze che rispondono alle esigenze del territorio e alle diverse vocazioni socio-economiche, come, per esempio, quelle nautiche in provincia di Ancona o dell’agroalimentare in provincia di Macerata.

Inoltre, la complessiva dotazione finanziaria di 2 milioni e 560 mila euro nell’ambito del PR Marche – FSE 2021/2027 sarà quindi destinata ai percorsi formativi che prevedono ognuno un monte ore complessivo pari a 800 ore, articolato in due semestri consecutivi ed è finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore referenziato al 4^livello EQF (European Qualifications Framework).”

In particolare, saranno destinati 1.280.000 euro relativamente agli anni formativi 2022/2023, per il finanziamento di 10 progetti, due per ciascun territorio provinciale e su specializzazioni, già individuate. Le risorse serviranno ad avviare corsi - ognuno di importo di 128.000 euro - per massimo 20 allievi ciascuno con un bacino potenziale di partecipanti pari a 200. Uguale dotazione e numero di corsi per gli anni formativi 2023/2024 mentre i fabbisogni formativi verranno individuati in base alle necessità attuali.

Ecco in dettaglio le figure professionali da formare nel 2023:

Ambito territoriale di Ancona

Specializzazione n.1 - Tecniche di installazione e manutenzione di impianti

civili e industriali-Esperto di cablaggio e di installazione impianti audio/video ( settore Nautico)

Specializzazione n.2 Tecniche di allestimento scenico

Ambito territoriale di Pesaro e Urbino

Specializzazione n.1 - Tecniche di industrializzazione del processo e del prodotto

Specializzazione n.2 -Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria: Export manager

Ambito territoriale di Macerata

Specializzazione n.1 - Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy-Progettazione e prototipazione Settore legno-arredo

Specializzazione n.2 - Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione

agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica-Food & Beverage

Ambito territoriale di Ascoli Piceno

Specializzazione n.1 Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria: Export Manager

Specializzazione n.2- Tecniche installazione e manutenzione impianti civili e industriali-profili di manutenzione specializzati su impianti elettrico-elettronici e meccanici

Ambito territoriale di Fermo

Specializzazione n.1 - Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente-Esperto di processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico

Specializzazione n.2 - Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi-Tecnico per la sicurezza delle reti e dei servizi in cloud.