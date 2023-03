Pesaro: Carpegna ricorda il Pirata, inaugurato il Passo Marco Pantani

1' di lettura

27/03/2023 - E' stato inaugurato sabato sul Monte Carpegna, insieme a Tonina e Paolo, genitori del Pirata, il Passo Marco Pantani.

C'era tanta emozione sul Monte Carpegna per la cerimonia ufficiale di intitolazione del luogo dove “Pantani era spesso protagonista", ha sottolineato il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri.



“Il Monte Carpegna é sacro per i ciclisti perché qui nel silenzio si sente ancora il respiro di Marco Pantani. Ora il passo porta, finalmente, il suo nome”. Queste le parole del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che prosegue: “Ringrazio il Comune di Carpegna, la Regione Marche, la Regione Emilia-Romagna e la famiglia Pantani con cui abbiamo collaborato per organizzare ‘Sulle Strade di Marco Pantani’, una corsa per Elite e Under 23 che si correrà domenica 23 aprile con partenza da Cesenatico e arrivo a Carpegna. Il miglior modo per ricordare il Pirata é sempre pedalare!”

“E' stata una giornata dalle forti emozioni, una grande intuizione del Comune di Carpegna e dell'Unione Montana Montefeltro. Il primo valico montano in Italia ufficialmente dedicato nella toponomastica a questo grande campione”, commenta il consigliere regionale Giacomo Rossi.



In questi luoghi solcati in allenamento dalla leggenda del ciclismo, si disputerà il 23 aprile la gara U23 Elite ‘Sulle Strade di Marco Pantani’ Cesenatico-Carpegna.

