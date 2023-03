Pesaro: Al via la seconda edizione di "Adriatic Green Trail": 23-24-25 aprile

3' di lettura

27/03/2023 - L’associazione Sportiva Dilettantistica Fano Corre L.Tonelli organizzerà la seconda edizione della manifestazione denominata “Adriatic Green Trail” che andrà in scena in tre giornate: 23-24-25 aprile 2023.

“Parliamo di un evento che permetterà a tutti di scoprire le bellezze del nostro territorio in bicicletta - dice Amerigo Varotti, Direttore Generale Confcommercio Marche Nord -. Si può partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta e questa è una particolarità che rende vincente l'iniziativa. L’impegno da parte della Confcommercio è confermato anche per questa seconda edizione e a tutti i partecipanti verrà consegnato il libro dell’Itinerario della Bellezza. C’è tanta soddisfazione, perché andremo a toccare tre delle città più belle del nostro itinerario”.



DETTAGLI - La manifestazione permetterà ai partecipanti (sia giornalieri che per l’intera manifestazione) di scoprire attraverso escursioni in bicicletta le eccellenze del territorio con tutte le loro peculiarità storiche e gastronomiche. Infatti, attraverso sentieri e strade secondarie verranno raggiunti più di 30 borghi dislocati nella Provincia di Pesaro-Urbino, dalle colline al mare ognuno al suo passo e con il suo mezzo. Partenza e arrivo ogni giorni in un casolare del ‘700 sito nella periferia pesarese non solo per la colazione, ma anche per il meritato ristoro all’arrivo: sarà anche una bella occasione per condividere tutte le esperienze raccolto nel corso del viaggio. Ogni giorno, specificano gli organizzatori, verranno proposti percorsi medi (80km circa) e lunghi (120 km circa) per meglio adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti.



Alla conferenza di presentazione erano presenti gli assessori di Urbino, Fano e Pesaro. “Siamo stati coinvolti un mese fa e abbiamo immediatamente accolto questa manifestazione che promuove le bellezze del nostro territorio - dice Mila Della Dora, Assessore alla Rapidità del Comune di Pesaro -. Ci fa piacere, perché prendiamo parte ad una squadra importante. Saranno tre giorni di festa dove si starà particolarmente bene all’aperto. Vi ringrazio per averci coinvolti”. Prosegue Domenico Ricci, uno degli organizzatori dell’evento: “Questa manifestazione nasce dalla voglia di scoprire il territorio. Proprio per questo motivo riusciremo a vedere tanti luoghi e grazie al supporto di Confcommercio riusciremo a scoprire territorio che non non conoscevamo. Il numero dei partecipanti è stato particolarmente elevato nella prima edizione: abbiamo tanti ciclisti provenienti da regioni diverse”.



IL PROGRAMMA - Nella giornata del 23 Aprile i percorsi si snoderanno verso PESARO con i passaggi a Gabicce attraverso la meravigliosa Panoramica dove sembrerà di pedalare direttamente sul mare, la romantica Gradara, la roboante Tavullia per poi raggiungere Vallefoglia, Colbordolo fino a Montefabbri per poi tornare passando per Monteguiduccio, Fontecorniale, Mombaroccio. Il 24 Aprile il tour raggiungerà URBINO, passando per Villa Betti, la bellissima chiesa di Monte Santa Maria, Cesane e ritorno per Montefelcino e Colli al Metauro (Cartoceto e Saltara col passaggio al Museo del Balì). Il 25 Aprile sarà la volta dei borghi di Candelara e Novilara per raggiungere FANO (con il bellissimo passaggio al Lisippo) per poi proseguire verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche (San Giorgio, Orciano, Piagge, Barchi), Mondavio, Fratte Rosa fino a Sorbolongo e ritorno per Montemaggiore.