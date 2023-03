Senigallia: L'amministrazione ringrazia chi ha contribuito alla ripresa della città dopo l'alluvione

6' di lettura

25/03/2023 - Si è tenuto sabato mattina al Teatro la Fenice l'appuntamento per ringraziare quanti hanno contribuito alla ripresa della città nel periodo post alluvione.

Sul palco Ciro Montanari che ha presentato i premiati che hanno ricevuto una una foto di Alberto Polonara “…e tornarono i bambini”, immagine vincitrice di un concorso nazionale, e rappresenta il ritorno alla vita dopo una calamità, la gente riprende la quotidianità e i bambini ritornano nelle strade.

Il primo a salire sul palco il sindaco Massimo Olivetti che ha spiegato il significato dell'evento: “L'alluvione che ha colpito Senigallia - ha detto - ha toccato la città le coscienze dei cittadini mettendo in luce la fragilità del territorio e delle vite. Oggi siamo qui perchè l'amministrazione vuole dire grazie a tutti coloro che in quei giorni hanno aiutato la città a rialzarsi. Più di 5 mila persone che si sono date da fare, dai dipendenti comunali che per giorni hanno lavorato in modo incredibile, alle forze dell'ordine che hanno collaborato guidando i volontari, ai vigili del fuoco, ai volontari locali, che quella notte hanno rischiato la vita per salvare quelle degli altri, ai volontari di ogni parte d'Italia che sono arrivati subito dopo la tragedia e non ci hanno fatto sentire di essere rimasti soli, e infine a chi ha collaborato economicamente”.

Sul palco poi il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, il Vice commissario delegato per l’alluvione, Stefano Babini che ha sottolineato come “Passato il tempo dell'emergenza bisogna continuare la prevenzione e compiere interventi coraggiosi per lasciare il territorio in sicurezza”. L'Assessore. alla Protezione Civile Stefano Aguzzi ha sottolineato invece “l'orgoglio della presenza di tutte le divise dei volontari, ma anche la tristezza per non aver ancora trovato il corpo dell'ultima vittima Brunella Chiù”. Presenti sul palco anche l'On.Stefano Maria Benvenuti Gostoli, Enrico Melasecche Germini, assessore Protezione Civile Umbria.

Lungo poi l'elenco dei ringraziamenti, il Questore Ancona, Cesare Capocasa, il vice questore, dirigente commissariato Senigallia, Agostino Maurizio Licari, la Comandante compagnia dei carabinieri Senigallia, Francesca Romana Ruberto, il comandante Tenenza Guardia di Finanza Senigallia, Francesco Cavuoto, il Comandante Ufficio locale marittimo, Eugenio My, il Dirigente XIV Reparto Mobile, Michele Benedetto Canfora, l' ispettore distaccamento polizia stradale Senigallia, Cristiano Assanti, il Direttore Stabilimenti di Polizia, Francesco Faustino, il Dirigente Superiore Vigili del Fuoco comando provinciale Ancona, Pierpaolo Patrizietti, l' Ispettore antincendio esperto Mauro Bedini Responsabile del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Senigallia, Mauro Bedini, il Generale Comandante polizia municipale Ancona, servizio in ausilio alla polizia locale di Senigallia, Liliana Rovaldi, il Dirigente Comandante Polizia locale Falconara Marittima, Luciano Loccioni, la Comandante polizia locale Fano, Anna Rita Montagna e la Comandante Polizia Locale Senigallia, Barbara Assanti

In rappresentanza di tutti i dipendenti comunali donata una pergamena di ringraziamento al Segret. Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli, Resp. Area funzionale 2 dott.ssa D'Amico Elisabetta, Resp. Area funzionale 4 dott. Cecchini Davide, Resp. Area funzionale 7 dott.ssa Lucia Carotti, Resp. Area funzionale 9 dott.ssa Silvia Cognini, Resp. Area funzionale 10 dott.ssa Dora De Mutiis, Resp. Area funzionale 11 dott.ssa Paola Paci, Resp. Area funzionale 12 dott. Andrea Marcantoni, Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Assanti, Dirigente Unione Dei Comuni Le Terre Della Marca Senone dott. Maurizio Mandolini, Responsabile Funzione 2 del C.O.C. dott. Daniel Fiacchini, Geometra Simone Balducci, Dott. Lorenzo Campanelli funzionario comune di Senigallia, Dott.ssa Margherita Rubino funzionario comune di Senigallia, Dott.ssa Barbara Rotatori ex responsabile protezione civile comune di Senigallia, Dott. Stefano Caiterzi ex responsabile ufficio tecnico comune di Senigallia.

Tra i premiati Andrea Marconi della Croce Rossa Italiana intervenuta con 260 volontari, Sergio Giusti di Anpas - Associazione Nazionale Pubbl.Assistenze, il Dirigente della Protezione Civile Colonna Abruzzo (circa 1000 volontari), Michele Pasquetti, Colonna Umbria (circa 200 volontari), Riccardo Rossi Colonna Veneto (142 volontari), Gruppo Vab, Colonna Toscana (180 volontari), Italo Ciallella, Cisom - Fond.Corpo Italiano Di Soccorso Dell'ordine Di Malta, Claudio Moriconi, Vab - Ass.Vigilanza Antincendi Boschivi.

Per la Protezione Civile di Senigallia: Gruppo Comunale (50 volontari), Associazione Falchi Della Rovere (47 volontari), Società Nazionale Salvamento (31 volontari), Ass. Nazionale Carabinieri (30 volontari), CNGEI (13 volontari).

Associazioni di Protezione Civile delle Marche: Ass. Prociv. Arci Civitanova (9 volontari), Avis Montemarciano (51 volontari), Faa' di Bruno Marotta ( 6 volontari), Gruppo cinofili marche Jesi, (15), Gruppo comunale Amandola (3), Gruppo comunale Ancona (17), Gruppo comunale Appignano del Tronto (3), Gruppo comunale Camerano (7), Gruppo comunale Castelbellino (4), Gruppo comunale Castelraimondo (2), Gruppo comunale Castignano (4), Gruppo comunale Chiaravalle (27), Gruppo comunale Comunanza, (7), Gruppo comunale Corinaldo (32), Gruppo comunale Falerone (9), Gruppo comunale Fermo (21), Gruppo comunale Filottrano (14), Gruppo comunale Folignano (3), Gruppo comunale Grottammare (2). Gruppo comunale Monsano (6), Gruppo comunale Montefano (3), Gruppo comunale Montefortino (3), Gruppo comunale Polverigi (4), Gruppo comunale Porto San Giorgio (11), Gruppo comunale San Benedetto del Tronto (13), Gruppo comunale San Marcello (1), Gruppo comunale Santa Maria Nuova (3), Gruppo comunale Morrovalle (5), Gruppo comunale Recanati (19), Gruppo comunale Porto Recanati (4), Gruppo Macerata Soccorso (3), Gruppo Valcomarche Osimo (15), Gruppo comunale Civitanova e Ass. Svau (12), VVF in Congedo Ancona (113) oltre alla Caritas di Senigallia.

Per il supporto ai cittadini nella compilazione del modello B1: Ordine degli architetti della provincia di Ancona, Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona, Collegio prov. Geometri e geometri laureati di Ancona,

Per aver organizzato lo spettacolo di Neri Marcorè e la raccolta di 18.000 euro: Biblioteca "Luca Orciari" - Marzocca", Filodrammatica la Sciabica, Comitato Enjoy Marzocca,

Caritas Unità Pastorale Emmaus -Marzocca E Montignano, Ass. Promotrice Montignanese, Circolo Acli San Silvestro, Circolo Acli Filetto, Bocciofila Olimpia Marzocca, Us olimpia Marzocca, Lega navale Marzocca, Ass. Castellaro 2001, Ass. Marzocca cavallo, Ass. Amici Ciarnin e Gabriella, Ass. Musica antica e contemporanea, Acli Sant’Angelo, Centro sociale Sant’Angelo, Proloco Sant’Angelo, Mauro Pierfederici

Circolo Arci Borgo Bicchia e Paolo Casagrande con il suospettacolo di beneficenza in favore dei bambini alluvionati

Per la donazione di vernici 121 fusti e 60 di igienizzante antimuffa CAPAROL MARCHE COLOR 2 di Mondolfo, DAW ITALIA GMBH & CO KG MARCHIO CAPAROL

Riccardo Costantini Resp. Area Manager Marche Centro e Maddalena Fazi Titolare filiale di Senigallia della BPER Banca, per il contributo per la sistemazione del verde in varie zone della città, Bcc Ostra e Morro D'alba, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (presidente Paolo Morosetti) per donazioni, Simam del Gruppo ACEA per la sistemazione Portici Ercolani, Ebam (Presidente Riccardo Battisti) per la sistemazione degli arredi di via Carducci, Fiorini Packaging per la messa a disposizione dei cittadini per il reperimento di ditte di autospurgo, Mito polimeri (Daniele Piatanesi), Gmg service (Paolo Gioacchini) per i contributi, Impresa edile Pierpaoli Lorenzo, con i mezzi della sua ditta ha provveduto alla pulizia di via Verdi, Pubbliconcerti (Palumbo Maurizio) messa a disposizione di gazebo per la ricognizione dei danni e la distribuzione di materiale, Dott. Enrico Sbaffi e il Sig. Simonetti Silvano che nella tragica serata del 15 settembre hanno avvisato il sindaco e gli uffici comunali.

Istituto comprensivo Carlo Urbani di Jesi, A.s.d. Circolo magnum di Montegiorgio, Comitato regionale Fijlkam Umbria per le donazioni

Confcommercio, Confindustria, CNA e Confartigianato di Senigallia.