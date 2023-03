Fermo: Marina Palmense ospiterà Vivicittà 2023, la “Corsa per i diritti” si terrà il 2 Aprile

2' di lettura

Presentata oggi l’iniziativa Vivicittà 2023 che andrà in scena domenica 2 Aprile, per la città di Fermo è la prima edizione e si svolgerà a Marina Palmense. Vivicittà 2023 consiste in una competizione podistica che si articola in 3 diverse modalità: una corsa competitiva che prevede di percorrere 10 Km, una ludico motoria in cui si può tenere un passo più tranquillo in cui i Km da percorrere sono 5, e per non lasciare a casa gli amici animali è possibile partecipare alla corsa podistica “a sei zampe”.

Si tratta di una corsa organizzata dall’Uisp, che quest anno prenderà il nome di “Corsa per i diritti”, il primo diritto è quello alla pace (in riferimento al conflitto Russo-Ucraino) mentre la seconda dedica riguarda l’ambiente. Come dice Umberto Cingolani, segretario generale dell’Uisp di Fermo:” il fatto di avere diritto al verde e all’aria pulita è qualcosa che tendiamo spesso a non tenere in considerazione, invece è molto importante”. E ancora il diritto a una vita dignitosa per le persone nelle carceri.

“Con questo evento inauguriamo una primavera di sport e unione, come tutte quelle vissute prima della pandemia. Inoltre, è anche un’iniziativa che collegherà la città al mare”, spiega Scarfini, assessore con delega alle politiche sportive. Presente anche Simone Corradini, dirigente di Quota CS di Sant’Elpidio a Mare in quanto sponsor della manifestazione.” Prendere parte a questo evento è un piacere perché significa che la voglia di sport sta tornando, ed iniziative come queste sono proprio il modo giusto per far vivere il territorio in modo diverso dal solito non solo al popolo, ma anche alle famiglie e agli amanti dello sport”, ha detto Corradini.

Il vicesindaco di Fermo, Mauro Torresi, uomo di punta di Marina Palmense ha sostenuto che Vivicittà 2023 è un evento molto atteso e ben visto dalla popolazione perché aumenta la visibilità di un luogo già in forte espansione. Ma Vivicittà 2023 non è un evento solo fermano, bensì un appuntamento che vede aderire moltissime città italiane ed anche alcune città della Bosnia Erzegovina, della Slovenia e del Giappone.

La partenza è prevista da Via della Scienza alle ore 8.00, al termine della corsa è previsto un convivio per tutti i partecipanti, e per chi partecipa alla “Corsa a sei zampe” sono previsti degli omaggi. Per iscriversi è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito www.uispfermo.com inviandolo a fermo@uisp.it allegando l’attestato di versamento della quota di €10 per la competizione podistica competitiva e €5 per la competizione ludistico motoria. Per tutti coloro che volessero partecipare alla competizione di 10 Km e non fossero tesserati Uisp è necessario presentare un certificato del medico sportivo attestante l’idoneità alla pratica agonistica.