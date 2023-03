Civitanova: Un punto di polizia all'interno dell'ospedale: "un miracolo, è una donazione di sangue da una persona che necessita di una trasfusione"

4' di lettura

24/03/2023 - Non la panacea per tutti i mali, ma sicuramente un passo nella direzione di una maggiore sicurezza in uno degli spazi più delicati sotto questo profilo: il pronto soccorso. Taglio del nastro, stamattina, all’ospedale di Civitanova per il nuovo punto di polizia, un presidio delle forze dell’ordine che troverà posto proprio in adiacenza agli spazi del pronto soccorso.

Per ora sarà una presenza limitata, visto che ci sarà un agente di polizia al giorno per una copertura massima di un turno in orario diurno (8-14 o 14-20, a seconda delle esigenze che sorgeranno volta per volta), ma ciò che conta per ora è il segnale di una ritrovata attenzione per luoghi che troppo spesso sono finiti al centro della cronaca nera. All’inaugurazione non sono voluti mancare l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il prefetto Flavio Ferdani, il questore Vincenzo Trombadore, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il commissario dell’Ast Macerata Antonio Draisci e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

«In primo luogo, è il simbolo di quanto la collaborazione tra istituzioni possa produrre risultati in poco tempo, visto si è arrivati a questo risultato nel giro di un mese – ha ricordato Draisci – il punto di polizia sarà uno strumento importante per la tutela sia dei lavoratori che degli utenti. Nell’ultimo triennio in Italia ci sono state circa 5 mila denunce sporte per fatti accaduti all’interno dei pronto soccorso, il 70% dei quali riguarda il personale femminile. Questo servizio si unisce alla già presente vigilanza privata e la potenzia».

Non ci sarà quindi un avvicendamento tra polizia e vigilanza privata: quest’ultima manterrà il suo ruolo, cruciale soprattutto nelle ore notturne. «Si ripristina un servizio che mancava da tempo e che aumenta la vicinanza tra forze dell’ordine e ospedale – ha sottolineato Ciarapica – la sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale, specialmente in un settore chiave come la sanità».

Tutto nasce da una precisa volontà del Ministro dell’Interno Piantedosi, che il mese scorso aveva dato l’indicazione di potenziare i presidi di polizia all’interno degli ospedali. «Siamo stati bravi a rispondere presente in tempi brevissimi qui e a Macerata – ha rimarcato il prefetto Ferdani – quella degli agenti sarà una presenza discreta ma significativa sia per gli utenti che per i lavoratori». «Non dobbiamo mai lasciare un operatore da solo», ha ribadito il questore Trombadore.

Entusiasta l’assessore regionale Saltamartini, che ha elogiato l’impegno delle forze dell’ordine con una metafora presa in prestito proprio dalla medicina. «E’ come se un paziente che necessita di una trasfusione di sangue donasse del sangue – ha detto Saltamartini – da anni le forze dell’ordine, così come gli enti pubblici, sono in pesante carenza di organico a causa dei tetti di spesa che ci vengono imposti. Nonostante ciò, la Polizia ha risposto subito presente a questa sollecitazione e ha compiuto quello che non esito a definire un miracolo. Manderò con grande orgoglio al Ministro le foto di questa inaugurazione».

Saltamartini ha poi spaziato ad ampio raggio sul discorso sicurezza, molto sentito a Civitanova dove i fatti di cronaca si susseguono con notevole frequenza. «Civitanova è uno dei pochi Comuni ad avere un regolamento di sicurezza urbana preciso e stringente – ha evidenziato l’assessore regionale – come Regione abbiamo la competenza sulla polizia amministrativa e locale e proprio di recente è stata approvata una mozione che impegna la giunta a potenziare questi servizi. A breve terremo un incontro proprio con l’obiettivo di intervenire su aree sensibili come Civitanova e Lido Tre Archi. Oggi avere un posto di polizia interno all’ospedale è importante perché al pronto soccorso arriva di tutto: feriti, drogati, intossicati, persone con problemi psichici. Le risposte le dobbiamo sì dare con la scienza ma con il supporto delle forze di polizia che garantiscano l’incolumità a tutti. Dal pronto soccorso partono gran parte delle notizie di reato, il nuovo presidio sarà anche un punto dove raccogliere queste denunce. A Ciarapica dico: magari manda qualche vigile urbano ogni tanto a fare un giro e far sentire la presenza del Comune anche qui. Agli operatori, invece, consiglio di mettere qualche arredo o qualche vaso di fiori: è vero che si tratta di un ufficio di polizia, ma dobbiamo far sentire il cittadino accolto, facciamo tutto questo per loro».

