A14, Benvenuti Gostoli (FDI): "Sopralluogo deputati nella tratta interessata dai lavori. Verificare che le promesse vengano mantenute"

1' di lettura

24/03/2023 - Nella notte appena trascorsa (del 23 marzo 2023), è stato effettuato il sopralluogo ufficiale della tratta marchigiana A14 da parte della delegazione dell'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati composta dall'On. Stefano Benvenuti Gostoli e da altri tre deputati, insieme con i vertici della società Autostrade.

Il sopralluogo ha riguardato le tre gallerie presenti nel tratto autostradale A14 tra Marche ed Abruzzo.

I rappresentanti della società Autostrade hanno assicurato la riapertura delle due gallerie marchigiane di Monterenzo e di Pedaso - oggetto di lavori di adeguamento e potenziamento impiantistico - entro i prossimi mesi di aprile e maggio. Riguardo ai restanti lavori, che hanno ad oggetto opere strutturali, è prevista invece la prosecuzione delle opere fino a buona parte del 2024.

"È necessario procedere con la massima speditezza possibile e nella garanzia della massima sicurezza per la circolazione. Effettueremo un nuovo sopralluogo ufficiale a breve termine per verificare che i lavori procedano come richiesto e che le promesse vengano mantenute"

Così ha dichiarato L'On. Benvenuti Gostoli, componente dell'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e coordinatore di FDI per la provincia di Ancona.