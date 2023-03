Fermo: Nuovi espositori e intrattenimento per la nuova edizione di Fermo Flora

1' di lettura

Sabato 25 e domenica 26 marzo torna Fermo Flora, l’appuntamento che riempie Piazza del Popolo di fiori coltivati da vivaisti locali e non solo. Saranno allestiti 25 espositori, 8 di questi saranno dedicati ai fiori ed alcuni di loro verranno da altre regioni come Lazio e Puglia. Sarà possibile acquistare anche diverse varietà di miele e spezie, oltre a una grande scelta di vasellame e accessori per il giardinaggio. È previsto anche un laboratorio per intrattenere e formare i bambini sul ruolo importantissimo che hanno le api per l’ambiente e l’impollinazione dei fiori, il nome del laboratorio è: Pianta un seme aiuta le api, guidato dall’Emporio Verde Sollini, che regalerà anche un omaggio ai presenti.