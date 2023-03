Sisma, Lega Marche: "Scuole cratere priorità per dare speranza"

1' di lettura

17/03/2023 - “Grazie al ministro Vadlitara in arrivo 4 mln con il Dl Sisma per mantenere in vita le scuole del cratere.

Tenere aperti i nostri istituti, dando la possibilità anche alle comunità più piccole di avere un’istruzione vicina, significa dare speranza e futuro ai cittadini marchigiani colpiti da quella terribile tragedia”, commenta così la deputata della Lega Giorgia Latini prima firmataria di un Odg per la deroga al numero minimo di studenti per classe a tutte le scuole dell’area cratere fino al 2028/2029. Non solo, dunque, a quelle con edifici inagibili. Il ministro Valditara, parallelamente, ha dato subito efficacia al provvedimento con una circolare all’Ufficio scolastico regionale, affinché questo ordine del giorno venga applicato come estensione interpretativa al Decreto sisma e vengano coinvolte tutte le istituzioni scolastiche dell’area del cratere.

“La Lega, al di là delle polemiche strumentali dei Dem”, aggiunge il coordinatore della Lega nelle Marche Riccardo Augusto Marchetti, “è sempre dalla parte dei marchigiani e delle loro esigenze. Dar voce alle istanze di quei territori che hanno a lungo sofferto e che, dal 2016, stanno cercando di risollevarsi, era per noi una priorità”.