Martedì torna a riunirsi il consiglio regionale

4' di lettura

15/03/2023 - Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì prossimo 21 marzo, a partire dalle ore 10. La seduta sarà aperta, come di consueto, con l’esame delle interrogazioni.

A seguire la discussione sull’interpellanza, a firma Simona Lupini (Gruppo Misto), su “Definizione della figura e del profilo del Soccorritore e dell’Autista Soccorritore: posizione della Giunta su proposta Regione Piemonte in Conferenza Stato-Regioni e iniziative in materia”. Previste all’ordine del giorno anche l’elezione del revisore dei conti dell’Ente Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e numerose mozioni su diverse tematiche. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi alla pagina web del Consiglio regionale.

Ordine del giorno

1) Interrogazioni:

· n. 667 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini “Fermata Nightjet a Fano e Marotta”.

· n. 708 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo “Sostegno alla riqualificazione delle strutture ricettive”.

· n. 714 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Iniziative per migliorare la trasparenza e la conoscibilità degli investimenti e delle spese collegate al PNRR”.

· n. 730 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Consiglio di Amministrazione APSP IRCR Macerata”.

· n. 732 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 46 posti di Dirigente Medico (Disciplina medicina d’emergenza-urgenza) – AST Fermo”.

2) Interpellanza n. 18 a iniziativa della Consigliera Lupini “Definizione della figura e del profilo del Soccorritore e dell’Autista Soccorritore: posizione della Giunta su proposta Regione Piemonte in Conferenza Stato-Regioni e iniziative in materia da parte della Giunta”.

3) Nomina:

Elezione del revisore dei conti dell’Ente Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

(legge regionale 2 settembre 1997, n. 57, e articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13)

(voto limitato a uno)

4) Mozione n. 328 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Tutela dei paesaggi rurali e del suolo agricolo dall’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e contrarietà alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico in località Colle Ete ai confini fra il Comune di Belmonte Piceno e Servigliano”.

5) Mozione n. 313 a iniziativa dei Consiglieri Santarelli, Marcozzi, Pasqui “Sostegno alle famiglie meno abbienti contro il caro energetico”.

6) Mozione n. 325 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Viltri “Guerra in Ucraina. iniziativa nei confronti del governo italiano per la cessazione delle attività belliche e l’avvio di una soluzione diplomatica. Adesione alla campagna “Italia. Ripensaci!””

7) Mozione n. 333 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “La riorganizzazione della rete scolastica introdotta dal Governo nazionale farà perdere alle Marche 23 scuole autonome - Contrarietà al dimensionamento, all'accorpamento e alla chiusura di istituti scolastici di cui all'art. 1, comma 557 e commi collegati 558-561 della Legge di Bilancio dello Stato 2023 per il triennio 2023-2025”.

8) Mozione n. 166 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale”.

9) Mozione n. 162 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastovincenzo, Vitri “Conferma delle scelte progettuali riguardanti il territorio del Comune di Senigallia inserite nel progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica”.

10) Mozione n. 164 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Vitri “Residenze sanitarie assistenziali: ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel 2021 dagli enti gestori a causa dell’emergenza sanitaria e adeguamento del contributo regionale”.

11) Mozione n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Attivazione della LIS nelle scuole della regione Marche”.

12) Mozione n. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovicenzo, Vitri “Legge di Bilancio 2022: stabilizzazione straordinaria di tutti i precari del Servizio Sanitario”.

Mozione n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi “Assunzioni di personale del Servizio sanitario regionale”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

13) Mozione n. 274 a iniziativa del Consigliere Rossi “Attivazione convenzioni di cui all’art. 15 del Dlgs 228 del 18/05/2001”.

14) Mozione n. 177 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi “Distribuzione dei quotidiani in alcuni Comuni del cratere sismico”.