Ciccioli (FDI): “Dal Pd nessuna opposizione di merito, politicamente solo vuote parole su problemi ereditati proprio da loro"

15/03/2023 - “Dal gruppo consiliare del Pd si continua a proporre interrogazioni e mozioni che certificano il totale fallimento in cui loro hanno portato le Marche. Dalla Sanità con richieste relative a stabilizzazioni, screening oncologici, graduatorie in scadenza, solo per citare l’odg degli ultimi consigli.

Agli altri settori con atti ispettivi con i quali si parla tranquillamente di dissesto idrogeologico e mancata cura del territorio come se si fosse scoperto ora come problematica e non sia esistita da sempre ed acuita dai loro abbandoni. Incredibile mistificazione da parte dei consiglieri della sinistra, in particolare l’indomito Carancini che forte della doppia vittoria delle loro Primarie sta mirando alla poltrona del suo capogruppo. Il solito regolamento di conti interno che dequalifica il Pd delle Marche che, come è sempre stato definito dai vertici nazionali, è composto dai peggiori esponenti a livello regionale.



Il tutto a discapito dei marchigiani che li hanno votati – pochi fortunatamente – al fine di eleggere rappresentanti che non pensino sempre e solo alle poltrone. Il mio “show” in Consiglio? Semplicemente l’ennesimo tentativo di far capire all’opposizione di sinistra che ci aspettiamo contenuti da loro e non certo continue e reiterate parole ingiuriose e insulti rancorosi solo per ottenere un titolo sulla stampa. Fortunatamente la presenza della stampa durante le sedute evidenzia costantemente la pochezza politica di questo Pd, incapace di non guardare sempre e solo il proprio ombelico”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, a integrazione di quanto avvenuto nella seduta di ieri del Consiglio regionale.