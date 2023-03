Pesaro: Comuni Plastic Free 2023: premiata Pesaro

1' di lettura

13/03/2023 - Bellissima cerimonia di premiazione dei comuni di Pesaro e Fermo, sabato 11 Marzo, a Palazzo Re Enzo di Bologna. La seconda edizione della premiazione dei Comuni Plastic Free 2023 ha visto la partecipazione anche del vice presidente della camera dei deputati Sergio Costa e del presidente CEI, cardinale Matteo Maria Zuppi.

Gli amministratori, assieme ai cittadini, dovranno essere i protagonisti dell’ attività di sensibilizzazione al corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti che deve accompagnare il percorso verso la sostenibilità ambientale e la promozione dell’economia circolare nel nostro Paese.



Ecco le parole del nuovo referente regionale Marche Rodolfo Aji: "Bellissima giornata per la nostra associazione e per i 69 comuni premiati. Comuni provenienti da tutti Italia che hanno ricevuto il nostro riconoscimento 'Comune Plastic Free 2023'. L'importante risultato ottenuto ci fa capire che le amministrazioni pubbliche sono sempre più sensibili al grave problemi dei rifiuti e della plastica in particolare. I comuni marchigiani che hanno ricevuto l' importante riconoscimento per il 2023 sono stati Pesaro e Fermo.



Colgo l'occasione, a nome di tutti i nostri tanti referenti di zona, per fare i complimenti ai due comuni per il loro impegno a favore dell'ambiente ed ai loro due referenti di zona Mauro Rossi (Pesaro) e Alessandro Sabbatini (Fermo) per l' importante traguardo raggiunto. Vi anticipo che siamo già al lavoro con numerose amministrazioni locali per riuscire a riconoscere molti più comuni Plastic Free il prossimo anno".