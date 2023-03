Jesi: dopo lo stop per il Covid, torna la storica "Caminada de San Giuseppe"

3' di lettura

13/03/2023 - Dopo tre anni di stop dovuto all’epidemia di covid-19, domenica 19 torna a Jesi la “Caminada de San Giuseppe”, giunta alla 41^ edizione.

Per far capire ad un non-jesino cosa significhi la manifestazione del popolare quartiere di San Giuseppe, organizzata dalla Unione dilettantistica Spes, sono molto esplicative le parole utilizzate dal vice sindaco Samuele Animali alla conferenza stampa di presentazione di lunedì 13 presso la sala consiliare del Municipio: “E’ uno di quegli eventi in cui l’intera comunità cittadina si riconosce”. Con l’esponente dell’amministrazione erano presenti gli esponenti dell’organizzazione Mario Ceppi, classe 1936, presidente onorario Spes e responsabile storico della kermesse, e Alessandro Governatori, amministratore Spes. Per dare un’idea, nell’ultima edizione del 2019, la popolare camminata ha visto al via qualcosa come 3000 persone. La camminata (in jesino caminada, appunto) partirà dal piazzale antistante la chiesa che dà il nome al quartiere, alle 9:30 con la solita formula delle gare di 12 km, e 6 km (maschile e femminile) e del percorso non competitivo aperto per tutti di 3 km, che riscuote sempre la massima partecipazione. Le iscrizioni (€ 5,00 a testa) saranno aperte a partire dalle ore 15:00 di sabato 18, presso la sede della USD Spes (di fianco alla chiesa) e proseguiranno domenica mattina da buon ora fino alle 9:00. Il via quest’anno sarà dato dall’imprenditore locale Walter Darini, vicino agli organizzatori sin dall’edizione n.1 del 1980. A precederlo anche personaggi famosi, come il primo uomo a scalare il K2, l’alpinista Lino Lacedelli nel 2005, o lo scopritore delle grotte di Frasassi, lo speleologo marchigiano Mauro Bolognini nel 2018.

“Quello di San Giuseppe – ha osservato l’assessore Animali – è un quartiere che costituisce ancora una vera comunità e l'organizzazione della ‘caminada’ è uno di quei momenti in cui fa vedere quello di cui è capace. Come Amministrazione stiamo realizzando a San Giuseppe alcuni interventi, dalle piccole cose come la risistemazione del campetto di calcio a 5 del campo Boario, fino a quelle più di sostanza come la realizzazione, finalmente, del parcheggio di via dei Mille e la risistemazione del parco della Granita alle spalle della torre Erap”.

I percorsi sono i seguenti: 12 km – via S.Giuseppe, via Sardegna, via Calabria, via Montelatiero, via S.Marcello, via Passionisti, via Montegiacomo, via S.Lucia, via Friuli, via S.Giuseppe; 6 Km - via S.Giuseppe, via Sardegna, via Calabria, via Montelatiero, via S.Marcello, via dei Gobbi, via Calabria, via Sardegna, via S.Giuseppe; 3 km - via S.Giuseppe, via Sardegna, via Calabria A/R. Il tempo massimo di arrivo è fissato per loe ore 12:00, quando la Polizia locale ripristinerà il normale flusso del traffico.

Previsti premi anche per i nuclei familiari iscritti e i gruppi più numerosi in generale e quello tra le scolaresche. La Caminada de San Giuseppe è in collaborazione con l’A.V.I.S. e i supermercati Sì con te di via Puglisi e Torrione.