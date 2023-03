Arcevia: a spasso ubriaco e con dell'hashish, denunciato un nordafricano

1' di lettura

13/03/2023 - I carabinieri della stazione di Arcevia nel fine settimana appena trascorso hanno notato, all'ora di cena, una persona che si muoveva per le vie del centro in evidente stato di ebbrezza.

I militari hanno deciso di controllare l'uomo che è stato trovato anche in possesso di quasi un grammo di hashish. L'uomo, un trentenne nordafricano residente in Puglia, è stato denunciato per ubriachezza molesta e segnalato come assuntore di stupefacenti.