Pesaro: Siena-Vis Pesaro 4-0, brutta sconfitta per i biancorossi

11/03/2023 - Dopo la sconfitta con la Reggiana, arriva un altro risultato negativo per la Vis, che cade 4 a 0 sul campo del Siena. Disanto, Paloschi, Collodel e Raimo siglano le quattro reti toscane con cui si chiude il match valido per la trentunesima giornata di Serie C girone B.

La prima occasione dell'incontro è di marca pesarese: siamo al minuto 10 e St. Clair spaventa la retroguardia senese con un tiro-cross che finisce fuori di poco. I padroni di casa al 13' passano però in vantaggio con Disanto, che tira fuori dal cilindro una gran bella prodezza direttamente da punizione. La Vis prova a rispondere e al 22' Gerardi colpisce la traversa con una bordata di sinistro da fuori area, deviata da Lanni prima di sbattere sul legno. La partita si dimostra piuttosto equilibrata, ma al 35' il Siena trova il raddoppio: Orlando guida il contropiede locale e arriva al tiro, su cui vede la respinta di Farroni, ma il primo ad arrivare sulla ribattuta è Paloschi, che infila in rete. Orlando è protagonista anche cinque minuti dopo, quando la sua punizione finisce fuori non di molto. Al 45' torna a farsi vedere la Vis con il colpo di testa di Tonucci su corner di St. Clair. Palla alta. Non c'è recupero e la prima frazione termina sul risultato di 2-0.

La riprese prende vita con una doppia sostituzione biancorossa: Tonucci e Coppola lasciano spazio a Enem e Rossoni. Dopo cinque minuti dall'inizio del secondo tempo, arriva anche il terzo gol dei padroni di casa: bella triangolazione tra Paloschi e Collodel, con quest'ultimo che viene servito da un filtrante in area e insacca alle spalle di Farroni. La Vis è viva e al 52' ha la miglior occasione della sua partita sulla testa di Enem, che non trova la porta da buonissima posizione. Il numero 10 era stato colpevolmente lasciato solo dalla difesa del Siena e avrebbe potuto festeggiare il suo ventesimo compleanno riaprendo la sfida. Un minuto dopo ci prova Gerardi da fuori, come nel primo tempo, ma questa volta la sfera finisce sopra la traversa. Girandola di cambi, ma la partita perde di intensità col passare dei minuti. C'è tempo ancora per il colpo di testa alto del neoentrato Petrelli e per l'ultimo gol della squadra toscana con Raimo (89'), imbeccato da un filtrante di Castorani che aggira la difesa pesarese. Vengono assegnati quattro minuti di recupero prima di sentire il triplice fischio che decreta la fine del match. 4-0 il punteggio allo stadio “Artemio Franchi” di Siena.

Brutta sconfitta per la Vis, che subisce due gol per tempo e capitola alla distanza. Occorre sottolineare, però, anche la presenza di occasioni molto importanti per la formazione pesarese, soprattutto la traversa di Gerardi nel primo tempo e il colpo di testa di Enem nel secondo. Il Siena si è dimostrato molto più cinico ed è stato capace di capitalizzare le opportunità che si sono presentate dinanzi. La squadra di mister Brevi tornerà in campo già martedì 14 marzo alle 21 nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione: al “Benelli” arriverà il Montevarchi, vincitore oggi contro la Torres, per una gara dall'altissima posta in palio.

CRONACA LIVE

90'+4' - FInisce qui! Sconfitta pesante per la Vis, con due gol subiti per tempo.

90'+2' - Picchi abbatte Zoia e viene ammonito.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - 4-0 RAIMO! Filtrante di Castorani che aggira la difesa pesarese per Raimo, bravo a infilare Farroni.

87' - OCCASIONE SIENA! Cross dalla sinistra di Disanto e colpo di testa alto di Petrelli.

79' - Ultimo cambio nella Vis: esce St. Clair, appena ammonito, ed entra Ghazoini. Nel Siena escono Paloschi e Leone ed entrano Franco e Petrelli.

75' - Cambio anche nel Siena: Collodel lascia spazio a Picchi.

73' - Sostituzione nella formazione pesarese: entra Garau, esce Aucelli.

64' - Altro cambio nella Vis: Borsoi prende il posto di Gerardi.

54' - Doppio cambio nei toscani: Buglio e Castorani per Orlando e Meli.

53' - OCCASIONE VIS! Ci prova Gerardi da fuori, ma la sfera finisce alta.

52' - OCCASIONE VIS! Cross in mezzo di St. Clair e colpo di testa di Enem, lasciato colpevolmente solo dentro l'area piccola. L'attaccante però mette fuori.

50' - 3-0 SIENA! Bella triangolazione tra Paloschi e Collodel, con quest'ultimo che viene servito da un filtrante in area e insacca alle spalle di Farroni.

46 - Si riparte con un doppio cambio nella Vis: Enem e Rossoni rilevano Coppola e Tonucci.

45' - OCCASIONE VIS! Corner di St. Clair e stacco di Tonucci che mette alto. Non c'è recupero. Termina così il primo tempo con il punteggio di 2-0. Bene il Siena, ma anche la Vis si è resa pericolosa in diversi frangenti, soprattutto con la traversa di Gerardi.

43' - Intervento in ritardo di Aucelli: cartellino giallo.

40' - OCCASIONE SIENA! Punizione di Orlando dai 25 metri e palla fuori non di molto. Controlla Farroni.

35' - 2-0 SIENA CON PALOSCHI! Ripartenza di Orlando in contropiede, che da pochi metri fuori dall'area tenta il sinistro, trovando la risposta di Farroni, ma sulla ribattuta arriva per primo Paloschi e mette dentro il raddoppio.

25' - Meli ferma la ripartenza di Tonucci e viene ammonito.

22' - TRAVERSA VIS! Aucelli ruba palla e scarica a Gerardi, che dalla distanza prova la bordata di sinistro. Complice anche la deviazione di Lanni, il pallone si infrange sulla traversa.

13' - CHE GOL DI DISANTO! 1-0! Sulla punizione scaturita dal fallo di Astrologo, Disanto supera la barriera con una gran conclusione di destro e batte un incolpevole Farroni. Vantaggio dei padroni di casa.

12' - Ammonito Astrologo per un fallo dai 20 metri su Leone. Punizione pericolosa.

10' - OCCASIONE VIS! Tiro-cross di St. Clair su cui non arrivano compagni. La sfera finisce di poco a lato.

1' - Partiti!

Formazioni ufficiali:

Siena: Lanni, Raimo, Riccardi, Disanto, Paloschi, Crescenzi, Meli, Collodel, Verduci, Leone, Orlando. All. Pagliuca.

Vis Pesaro: Farroni, Zoia, Gavazzi, Tonucci, Ngom, Gerardi, Bakayoko, Astrologo, Aucelli, Coppola, St. Clair. All. Brevi.