Leonardi (FDI): "Tipicità una raccolta di eccellenze marchigiane, importanza cruciale dell'agroalimentare"

11/03/2023 - Sabato mattina ho partecipato con entusiasmo all'inaugurazione di Tipicità, la fiera giunta alla 31esima edizione in cui le eccellenze marchigiane, in particolare del settore agroalimentare, si ritrovano per creare una rete di relazioni positive.

Il Governo Meloni è molto attento a questo settore, come testimonia anche l'intervento del Ministro Lollobrigida sulle strutture e infrastrutture agricole marchigiane dei giorni scorsi, e anche la Giunta Acquaroli è impegnata a farsi portavoce delle istanze di tutta la filiera coinvolta da Tipicità, partendo dagli imprenditori per toccare anche le amministrazioni comunali, le Università e gli istituti di credito. Queste occasioni testimoniano la vivacità di un territorio che ha riacquistato speranza in un futuro grazie alla visione politica impressa da Francesco Acquaroli.



Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche