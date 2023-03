Civitanova: Porto, Acquaroli incontra i diportisti: "no al progetto Dubai, già in campo 10 milioni per la messa in sicurezza"

3' di lettura

11/03/2023 - Si è riunito ieri presso la sede del Club Vela, il Comitato Direttivo del Madiere per valutare l’esito dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi tra una delegazione dell’associazione ed il presidente della giunta regionale Acquaroli per discutere dei principali problemi del porto di Civitanova.

«Un incontro positivo – ha dichiarato il presidente Santori – che ha affrontato senza reticenze le principali questioni che il diporto nautico civitanovese ha posto da tempo alla politica locale e regionale. La sostanziale convergenza di vedute che ha registrato il confronto, ci fa ben sperare che finalmente si possa passare dalle buone intenzioni ai fatti concreti».

Tre le questioni affrontate: il progetto Dubai su cui è ancora pendente il giudizio del Tar, il tema della sicurezza ed il finanziamento delle opere necessarie. Fino ad ora la Regione non aveva mai preso posizione pur in presenza di una petizione popolare che a Civitanova ha raccolto oltre 5000 firme e due delibere del Consiglio Comunale, votate all’unanimità, che hanno respinto senza appello la privatizzazione del nostro porto. Alla richiesta di chiarire la posizione dell’ente nel caso in cui il Tar imponga l’avvio della procedura per l’esame del progetto, la risposta del presidente Accquaroli è stata netta: la riqualificazione dell’area portuale resta un obiettivo prioritario ma il progetto non si farà perché non ha possibilità di finanziamento e perché non risponde alle scelte di Civitanova. Il direttivo ha preso atto con soddisfazione di questa decisione che senza dubbio mette la parola fine al tentativo di estromettere i soggetti che vivono ed operano nel porto dalla gestione delle concessioni di tutta l’area.

Sul secondo argomento, la sicurezza, la delegazione ha chiarito la posizione del diporto civitanovese riguardo una certa ambiguità che ha accompagnato il dibattito cittadino: quando parliamo di sicurezza ci si deve riferire in primo luogo all’area occupata dai pontili del diporto, l’unica parte a non essere adeguatamente

Protetta, e non alla messa in sicurezza dell’ingresso del porto. Per raggiungere questo obiettivo bisogna impedire, con un’opera adeguata, che le mareggiate provenienti dal primo quadrante (vento e mare con direzione nord 0° fino a nord-est 45°) entrino nel porto danneggiando i pontili e provocando l’affondamento

di natanti. Anche su questo argomento la risposta del presidente Acquaroli è stata chiara: ci prepariamo ad investire una cifra importante sul porto di Civitanova per realizzare due obiettivi molto precisi, la sicurezza dell’area occupata dal diporto e la riduzione dell’insabbiamento dell’ingresso del porto. Come dovrà essere realizzata l’opera saranno i tecnici a dirlo ma gli obiettivi da raggiungere sono chiari.

Il direttivo ha preso atto con soddisfazione di quanto annunciato da Acquaroli dichiarandosi pronto al confronto sulle soluzioni da adottare. Quanto al finanziamento il presidente Acquaroli ha annunciato che per la messa in sicurezza è già stato deciso l’utilizzo di fondi europei (diversi dal Pnrr ma che sono nella disponibilità della Regione Marche) per una cifra di 10 milioni di euro e che questa somma dovrà essere spesa entro i prossimi tre anni. Anche in questo caso è stato preso un impegno chiaro con cifre e tempi che il direttivo ha apprezzato. «I 10 milioni di euro annunciati dal presidente sono una grande opportunità per Civitanova – ha concluso Santori – il successo di questa scelta sarà però determinato dall’efficacia delle soluzioni che saranno proposte per il superamento del problema della sicurezza; il diporto Civitanovese, come sempre, si mette a disposizione per dare il proprio contributo e concorrere insieme agli altri operatori alla riqualificazione del nostro porto».

