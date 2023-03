Fermo: Si accendono le luci al Fermo Forum. Sindaco e Presidente della Regione tagliano il nastro di Tipicità 2023, uno “strumento creatore di relazioni”

2' di lettura

11/03/2023 - L’ingresso del Fermo Forum si riempie per il taglio del nastro, al centro il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e il Presidente della Regione Francesco Acquaroli. Presente anche il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani e i Sindaci del fermano.

Siamo già alla 31esima edizione ma per il Direttore di Tipicità Angelo Serri è sempre un’emozione. La kermesse è partita con un grande entusiasmo, già da queste prime ore del festival si percepisce un’atmosfera di libertà e gioia, di “rinascita” come la definisce il Direttore. “Si prevedono giorni di grande interazione. Tipicità è uno strumento creatore di relazioni”.

Paolo Calcinaro si sente orgoglioso di ospitare le autorità del governo e della regione che hanno voluto presenziare all’inaugurazione: “È evidente che Acquaroli e la giunta tengono moltissimo a Tipicità. Mi sento di ringraziare i Sindaci dei comuni del fermano che arricchiscono questo festival. Un saluto particolare al Comune di Venezia, ospite per la prima volta di Tipicità”.

L’atmosfera di Tipicità è come “un’iniezione di fiducia”. Proprio con queste parole il Presidente della Regione Francesco Acquaroli definisce la kermesse, poi si sofferma a ringraziare le istituzioni estere, il Prefetto e le autorità civili e militari. “Per vincere ogni sfida è importante avere orgoglio e passione e Tipicità le ha entrambe. È questo il motivo per cui suscita tante emozioni”.

Segue il tanto atteso intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, che porta il saluto del Ministro Francesco Lollobrigida. “Tipicità rappresenta lo spirito non solo dell’eccellenza dei prodotti agroalimentari, ma soprattutto una sintesi perfetta dei sapori e delle biodiversità della regione e del territorio di Fermo – dice D’Eramo – Garantiamo da parte nostra una continua collaborazione per promuovere i prodotti del territorio e di tutta l'Italia”. Dopo D’Eramo interviene Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia, originaria di San Benedetto, che annuncia orgogliosa: “Tipicità collabora per rendere le Marche una narrazione nota, negli ultimi tempi quando parlo della mia regione la gente sa bene a cosa mi riferisco”.

Ospite internazionale la Tanzania, l’ambasciatore apre le porte della sua nazione: “Vogliamo fare uno scambio con la vostra regione, abbiamo tanto da imparare. La Tanzania è tre volte più grande dell’Italia ma solo il 20% del territorio è coltivato, abbiamo tanta voglia di conoscere le vostre competenze. Venite da noi”.

Intervengono poi Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche e il nuovissimo Commissario per la ricostruzione post-sisma, Guido Castelli.

Intanto, il Fermo Forum si riempie sempre di più di curiosi. E queste sono solo le prime ore, fino a lunedì sera si prospettano ancora tante meraviglie.

Tutte le informazioni su www.tipicita.it