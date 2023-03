Macerata: Bugiardini intramontabile: l'atleta della Sef Macerata vince due titoli tricolore

3' di lettura

10/03/2023 - Una seconda giornata ricca di successi per gli atleti delle Marche ad Ancona, nei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci.

Arrivano infatti altri 14 ori, ma anche 13 argenti e 9 bronzi: 36 medaglie che si aggiungono alle 20 già conquistate. Vince due titoli Livio Bugiardini (Sef Macerata) e nei 400 metri ci riesce con la nuova migliore prestazione nazionale SM75 in 1:06.01. È il terzo record dell’anno per l’intramontabile sprinter elpidiense, dopo quelli di 60 e 200 realizzati a gennaio, prima di imporsi proprio nei 60 sfiorando il suo primato con 8.69. Doppietta nel lungo e nel triplo SM70 anche per Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone).



Trionfano nel mezzofondo sui 3000 metri Andrea Falasca Zamponi (SM35, Atl. Potenza Picena), Battista Vennera (SM40, Atl. Ama Civitanova) e l’ultramaratoneta azzurra Denise Tappatà (SF40, Sef Stamura Ancona). Nel peso si prendono il tricolore Carlo Sebastiani (SM65, Collection Atl. Sambenedettese), Sandra Ghergo (SF55, Atl. Osimo) e Lina Frontini (SF60, Atl. Osimo), sui 3000 di marcia Francesca Frulla (SF55, Nuova Pod. Loreto), nel giavellotto Vincenzo Cappella (SM80, Sef Macerata), nel martello con maniglia corta Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e nel pentathlon Debora Cappella (SF35, Sport Dlf Ancona).



Proseguono i record con altri dieci limiti nazionali di categoria e la maggior parte, ben otto, nelle gare femminili. Sul rettilineo dei 60 metri continua a migliorarsi in questa stagione Marinella Signori, per la terza volta nel giro di poche settimane al primato della categoria SF60 con il crono di 8.78. La sprinter bresciana dell’Atletica Ambrosiana, classe 1963, quest’anno era già riuscita a impadronirsi del record correndo in 8.81 a Modena, all’inizio di febbraio, per poi eguagliarlo nello scorso weekend a Padova. Una passione senza confini per l’ex azzurra, mamma e coach del velocista Andrea Federici che l’anno scorso ha vinto l’oro con la 4x100 ai Giochi del Mediterraneo.



Nei lanci, nuova impresa di Marzia Zanoboni (Liberatletica Roma) che spedisce il martello con maniglia corta a 16,51 all’indomani della migliore prestazione italiana stabilita nel martello. È ancora protagonista l’altoatesina Ingeborg Zorzi (Sportclub Merano) con un doppio primato SF75, nei 60 ostacoli in 14.42 e nel lungo con 3,06, migliorando i risultati ottenuti nel pentathlon della giornata inaugurale.



Al maschile arrivano dai 400 metri le emozioni più forti. Nella gara SM60 Giovanni Agosta (Sicilia Running Team) con 57.09 toglie il limite di categoria a un big come Vincenzo Felicetti, che aveva corso in 57.37 nel 2009. Tra le donne quindi l’ennesima performance da record di Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella) con 14:22.36 nei 3000 di marcia SF45 mentre Paola D’Orazio (Romatletica) scende a 6:16.30 sui 1500 SF70 e nel lungo 1,29 di Maria Luigia Belletti (Atl. Sandro Calvesi) a inaugurare l’albo della categoria SF85. Nei lanci anche per Brunella Del Giudice (SF80, Nuova Atletica dal Friuli) c’è il secondo primato della manifestazione: 11,42 nel martello con maniglia corta. E nel pentathlon, con le nuove tabelle di punteggio, in evidenza soprattutto Sara Colombo (La Fratellanza 1874 Modena) a quota 4187 nella categoria SF50 e Antonio D’Errico (Arca Atl. Aversa Agro Aversano), 4794 tra gli SM55.