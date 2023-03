Camerino: Altre due scosse di terremoto in serata

1' di lettura

09/03/2023 - Lo sciame sismico innescato questo pomeriggio (9 marzo) da una scossa di 4.3 di magnitudo con epicentro a Umbertide (PG), prosegue con due repliche di simile intensità avvertite in serata in tutto il territorio umbro e nell'entroterra marchigiano.

Dopo la scossa delle ore 16:05 (leggi), un secondo evento sismico di magnitudo 2.0 è stato registrato con epicentro sempre a Umbertide alle ore 17:09. In serata il terremoto più forte: alle ore 20:08 la terra ha tremato con magnitudo 4.5 ed epicentro nella stessa area e profondità 8 km. A seguire, alle ore 20 e 13, un'altra scossa. Questa volta la magnitudo registrata è di 3.8.



Paura e gente in strada nella città umbra (domani a Umbertide le scuole saranno chiuse), con il sisma che è stato avvertito anche in Lazio e Toscana.