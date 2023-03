Ciccioli (FDI): “Approvazione del DL Ricostruzione con l’imbarazzante astensione dei deputati Pd marchigiani nonostante le risorse e le norme pro-Marche”

2' di lettura

08/03/2023 - “Siamo stati tacciati di imbarazzato silenzio da parte dei consiglieri del Pd durante la seduta di ieri del Consiglio regionale sui temi legati alla ricostruzione post-sisma 2016 e, più in generale il sacrosanto Decreto blocca Superbonus. Il capogruppo Mangialardi, che va sempre oltre le righe, in aula aveva previsto che: «Come al solito non sarebbe arrivato alcun provvedimento!». A conferma del suo pessimo tempismo, se solo avesse atteso, gli è arrivata la smentita in diretta e l’ennesima brutta figura.

Infatti, a stretto giro di posta, è giunta la notizia dell’approvazione definitiva alla Camera del DL Ricostruzione nel quale si prevedono importanti novità anche per le nostre aree del cratere sismico in termini di stabilizzazioni e deroghe al numero degli alunni per classi. Approvazione definitiva avvenuta, questo si imbarazzante, con l’astensione dei deputati del Partito Democratico, compresi i marchigiani che, quindi, hanno di fatto ostacolato l’arrivo dello stanziamento pari a 300 milioni di euro previsti nel provvedimento divenuto Legge dello Stato. Ancora una volta è plasticamente dimostrato chi ha a cuore la ricostruzione e i marchigiani colpiti dall’alluvione del settembre del 2022, noi del centrodestra e a tutti i livelli istituzionali.



Ora il mosaico sarà completato con il tassello relativo al DL 11 per rendere pienamente operativo il Superbonus nei territori colpiti dal sisma e imprimere la definitiva accelerazione alla stessa ricostruzione che è in clamoroso ritardo per colpa di provvedimenti, eccessivamente burocratici, varati dai Governi nazionali a trazione Pd. Mi auguro che i consiglieri regionali di sinistra la smettano di gridare ‘Al lupo, al lupo’, improntando il loro agire politico sull’allarmismo e il sensazionalismo attraverso mozioni e interrogazioni che non hanno nulla di concreto, ma si basano solo su vuote parole e su uno scaricabarile come se non avessero mai governato, dall’Esecutivo nazionale a quello Regionale, nel corso degli ultimi 20 anni. Da parte nostra, anche ieri, con l’approvazione di un’apposita mozione abbiamo confermato l’indirizzo politico: agire nell’interesse dei marchigiani”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, a seguito.