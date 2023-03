Superbonus, Fede (M5s): “La Regione Marche da che parte sta? Dei terremotati e delle imprese edili o del governo?”

1' di lettura

06/03/2023 - “A L’Aquila il sindaco, in forza al partito di Giorgia Meloni è stato incaricato dal consiglio comunale di chiedere lo sblocco della cessione dei crediti del Superbonus nel cratere sismico. Poi accade che il governo bocci ogni nostro emendamento volto a proporre proprio la stessa cosa.

In tutto questo mi chiedo con curiosità cosa stia facendo la Regione Marche modello Meloni e pure il nuovo commissario alla ricostruzione, Guido Castelli”. Così in una nota l’on. Giorgio Fede.

“La confusione è totale e migliaia di imprese edili rischiano il fallimento a causa del governo Meloni. Non solo. Penso anche a chi attende la ricostruzione della propria casa che faceva affidamento anche su questa misura per l’efficientamento energetico della propria abitazione. Le Marche sono la Regione più colpita dal sisma 2016 e mi chiedo come sia possibile che la leader di FDI, pur di massacrare una misura, ottima peraltro, creata dal Movimento 5 Stelle, voglia mettere così in difficoltà decine di migliaia di famiglie. Il presidente Acquaroli e la sua giunta da che parte stanno? Quella della leader o quella dei cittadini?”