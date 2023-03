Stefano Brecciaroli, giornalista e volto storico di TV Centro Marche si racconta a Vivere Jesi

10' di lettura

06/03/2023 - La sua voce gentile ed il suo tono impostato e pacato hanno portato per oltre trent’anni le notizie locali nelle case dei marchigiani, fino al giorno della meritata pensione il 7 ottobre 2020. Stiamo parlando di Stefano Brecciaroli, il volto più noto di Tv Centro Marche, che dopo due anni e mezzo la gente, da Gabicce a Porto d’Ascoli, ancora riconosce per strada.

Jesino, come il canale locale per il quale ha lavorato fin dagli albori, quando la redazione era ancora in centro, di fianco all’ex-ristorante Galeazzi in via Mura Occidentali, iniziandovi a lavorare come collaboratore sportivo già nel 1978, grazie ad una segnalazione casuale del professor Agostino Amedoro, che a quei tempi seguiva la pallavolo, il quale vedendolo sempre presente agli eventi sportivo della città, gli disse che i direttori di allora, Giovanni Filosa e Ugo Borioni, cercavano qualcuno che la domenica pomeriggio lavorasse per reperire tutti i risultati delle partite. “Erano i tempi pionieristici, in cui c’era solo il telefono fisso – ricorda Brecciaroli – e dovevi chiamare il bar del paese per avere notizie, ma da lì iniziò tutto per pura passione perché non percepivamo una lira”. Lo abbiamo incontrato per la consueta chiacchierata settimanale con “il personaggio” che VivereJesi ha recentemente introdotto.

Come si sta in pensione dopo tanti anni di televisione, che è un lavoro che condiziona notevolmente i ritmi di vita?

“La scelta di andare in pensione per me è stata voluta, dettata da una serie di circostanze vicine al lavoro, che quindi non me l’hanno fatta pesare, anzi. Quindi devo dire che sto bene, tra qualche interesse, qualche passeggiata in più, qualche piccola collaborazione giornalistica e, nell’ultimo anno, alla nomina a revisore contabile dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, fatta anche per rappresentare Jesi che non aveva più un punto di riferimento all’interno della direzione regionale. Un nuovo ruolo che prendo molto seriamente dato che partecipo a tutte le riunioni, dove devo dire che vengo molto ascoltato anche se non ho diritto di voto. Quindi direi che il tempo lo occupo bene”.

TVCM è una redazione in cui non c’è stato di certo bisogno delle quote rosa, anzi di quelle azzurre forse, dato che è sempre stata formata quasi esclusivamente da donne…

“E’ vero! Pensa che quando io sento parlare di quote rosa e donne escluse, io che ho avuto sempre al mio fianco solo colleghe donne, per altro bravissime, un po’ fatico a crederci. Per gran parte della mia carriera sono stato la quota azzurra: l’unico uomo in redazione”.

Com’è lavorare in una redazione in cui sei il solo uomo?

“Sinceramente non me ne accorgevo neanche. Noi in redazione siamo stati sempre bene, abbiamo sempre deciso le cose insieme durante le riunioni di redazione, senza considerare né il sesso, né l’anzianità. C’era grande armonia”.

Com’è cambiato il modo di fare Tv rispetto a quando hai iniziato?

“Molto ha influito la tecnologia. Una volta il video registratore era addirittura a spalla, pesantissimo, oggi con una telecamerina ed una schedina digitale che metti in tasca, fai tutto. Anche il montaggio, con tasti, rotelle, nastri in 3:4 pesantissimi, il montaggio era un’impresa. Oggi c’è il computer e molti colleghi di altre tv girano da soli con una camera tascabile e fanno tutto in autonomia”.

Molto cambiato anche il lavoro del giornalista: prima si usciva molto di più dalle redazioni, oggi, anche per mancanza di soldi degli editori e la concorrenza dei social dove tutti sono un po’ reporter (spesso a discapito di qualità e verità) e ci limita a verificare le notizie o, peggio, ai copia/incolla…

“E’ la realtà. Ed aggiungo che molto materiale arriva già preconfezionato dai vari uffici stampa, che se da un lato sono stati una cosa positiva avendo dato l’opportunità a molti colleghi di trovare un impiego, dall’altro hanno molto uniformato tutta la comunicazione. Il giornalista ha il dovere deontologico di verificare la notizia sempre, ma quando una nota stampa arriva da un ufficio comunicazione di un Ente o Associazione conosciuta (e affidabile), tendi a pubblicarlo dandolo per buono. La Tv un po’ si salva rispetto all’on-line o ad un giornale, perché devi comunque offrire contenuti, che ti portano ancora ad uscire per realizzare servizi autonomamente”.

A fronte di queste innovazioni nella comunicazione, è cambiato anche il ruolo e l’approccio dell’Ordine? C’è più permissivismo sulla deontologia?

“Inevitabilmente in qualcosa ci si è adattati, ma per le Marche molto meno. L’ordine della nostra Regione, non perché ne faccio parte, ci tiene molto ed è scrupoloso dal punto di vista del rispetto della deontologia e della correttezza dei giornalisti, il presidente Franco Elisei in primis. Poi è chiaro che ad esempio con l’aggiornamento obbligatorio, con sempre più iscritti che fanno anche altro nella vita, si riserva sempre più spazio all’on-line ed ai corsi in streaming per andare incontro a tutti”.

Qual è il segreto della longevità di TVCM, rispetto ad altre emittenti regionali che via via sono scomparse o non hanno superato i confini provinciali?

“Sicuramente la serietà degli editori, che sono stati sempre scrupolosi, e il fatto di aver avuto sempre un’organizzazione giornalistica ben radicata che lavorava bene insieme. Il valore aggiunto è stato anche quello della meticolosità da punto di vista tecnico, con servizi sempre ben fatti sia nei tempi che nella qualità dell’immagine. Quindi gran merito alla società editrice che inoltre, almeno per quello che riguarda me, ha sempre dato delle linee guida con il direttore, ma non è mai intervenuta su quello che mandavo in onda”.

A proposito del tuo storico direttore, l’ingegner Osvaldo Boni, che luglio scorso è andato a sua volta in pensione, in un’intervista a VivereCamerino ha detto che “Fare Tv nelle Marche è impossibile”. Perché e condividi?

“No, non condivido in pieno, anche se intuisco che quello voleva intendere forse è diverso da quello che può sembrare. Le Marche sono una realtà grande meno della metà della città di Roma, spalmata su un territorio più vasto. L’intuizione felice del direttore è stata quella di non radicarsi su Jesi e la provincia di Ancona, ma arrivare anche ad Ascoli e Pesaro, dove i dati Auditel (perché TVCM gode dei rilevamenti) ci dimostravano che siamo molto seguiti, oltre che l’emittente più seguita in generale in regione. Per il futuro, invece, non sarei d’accordo perché credo che l’emittente locale ha un suo spazio ed anche crescente. Fare informazione in regione è importante! Forse nelle Marche le Tv sono diventate troppe per il nostro territorio, ma questo lo stabilisce sempre il mercato, vedremo…”.

Qual è stato il servizio più difficile che hai fatto?

“Sicuramente quello del terremoto del 1997: pensando a certi episodi ancora mi commuovo. Tutti i terremoti sono una cosa umanamente dura da raccontare, ma quello l’ho vissuto da vicino e sempre sul posto. Pensa che ancora mi sento con l’ex sindaco di Serravalle del Chienti. Vedere la gente che vagava come stordita, senza più una casa o sapere cosa fare, ancora mi scuote profondamente”.

Quello che ti ha dato più soddisfazione?

“Non c’è un servizio in particolare. E’ più la soddisfazione della persona che ti ferma perché ti riconosce, magari ad Urbino o a Fermo, ti si avvicina e ti dice ‘Brecciaroli, lei ci manca, doveva rimanere’. Vuol dire che quel lavoro al quale hai dedicato tanti anni della tua vita è stato apprezzato”.

Il o la collega con cui hai legato di più, se ce n’è uno/a?

“Come ho già detto eravamo una piccola famiglia in redazione, quindi non c’è una persona in particolare. Devo dire però che mi ha fatto molto piacere che, dopo anni di assenza, sia tornata Donatella Vici, con la quale avevamo iniziato quando eravamo solo in tre (con Claudia Fazi), dividendoci turni di lavoro impegnativi e dandoci tutti e tre una mano. Quindi vederla di nuovo a Tv Centro Marche e ‘molto carica’ mi fa piacere”.

Prima del pensionamento hai avuto anche tempo per diventare un MEME sui social, con la famosa intervista al passante su una strada pericolosa, durante la quale, alle tue spalle, c’è stato un incidente. Tempismo incredibile…

“Fantastico, veramente! (ride NdR) Ogni tanto riesce fuori da qualche parte. Me lo ricordo bene, eravamo a Marotta per un servizio sulla sperimentazione delle strisce pedonali sopraelevate, che poi ora sono diventate cosa comune. Stavamo intervistando un turista romano sul lungomare che ci parlava proprio delle auto che non rallentavano, quando alle mie spalle sento un botto. C’è anche scappata la lite, con l’automobilista che criticava il ciclista perché non doveva attraversare. Ma se dovessi raccontare gli episodi assurdi capitati, staremmo qui a lungo. Ad esempio quella volta in cui, negli anni ‘80, con l’operatore andammo a Fabriano a fare un sevizio su una importante partita di basket e ci accorgemmo di non aver portato la telecamera. Per fortuna ci aiutò un collega locale che l’aveva”.

Dal tuo punto di vista privilegiato di giornalista, com’erano le Marche quando Stefano Brecciaroli è entrato in redazione nel 1983 e come sono oggi?

“Nelle Marche si viveva bene, oggi un po’ meno. In questo ha influito molto il venir meno del valore della famiglia unita e coesa, che forse qui era più sentito e radicato che altrove e si va via via perdendo. Così come le piccole comunità in cui tutti si aiutavano e contribuivano per il bene collettivo, che erano la nostra forza ed oggi lo sono meno. Insomma, ci si aiutava di più a mio avviso. Senza considerare che i piccoli centri si spopolano perché mancano anche i servizi base. Poi chiaro che, nonostante i problemi e la disoccupazione sia più alta di prima, la qualità della vita è ancora più alta che altrove”.

La tua città, Jesi. Come la trovi oggi?

“Jesi la trovo bene, ma potrebbe star meglio. Specie in certe zone ci potrebbe essere più integrazione. Questo non per colpa esclusivamente dello jesino, che è stato sempre inclusivo ed accogliente come indole, ma magari di alcuni gruppi etnici che, aumentando, si riuniscono tra loro e non si integrano. Un peccato”.

Forse in pochi sanno che da giovane giornalista hai anche fatto la telecronaca del derby calcistico di serie C Jesina-Anconitana 4-2 del dicembre 1981, una sorta di “Italia-Germania 4-3” del calcio jesino…

“Come dimenticare quella partita? Eravamo nella vecchia tribuna laterale dove avevano ricavato una sorta di piccionaia per noi giornalisti. Gente accatastata dappertutto. Mi sarebbe piaciuto anche fare la partita per eccellenza del calcio jesino, ovvero lo spareggio di Arezzo contro Riccione per la promozione in serie C. Avevo appena finito il servizio militare ed ero uno dei 5000 tifosi che seguirono la squadra, ma la telecronaca la fece Beppe Cormio, che oggi è uno dei general manager più titolati del volley europeo con la Lube Civitanova”.