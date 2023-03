Jesi: Festa della donna 2023, calendario ricco di appuntamenti

3' di lettura

06/03/2023 - E’ un calendario molto ricco di appuntamenti quello della “Festa della donna” 2023 a Jesi, presentato lunedì mattina dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede municipale insieme a tutte le associazioni femminili che contribuiranno.

Un programma che si articolerà in nove appuntamenti da mercoledì 8 a sabato 18, grazie al contributo di Confartigianato, Italia Nostra, Amnesty International Antenna8, U.D.I., CASA delle donne, Rete femminista “Molto più che 194”, Consulta per le donne per le pari opportunità e il comitato locale della UISP. “Le numerose iniziative proposte per la Festa della donna di quest’anno – ha detto il primo cittadino – vanno inquadrate in un’ottica di continuità con altre che abbiamo già proposto a fine 2022, perché riteniamo che Jesi abbia l’energia giusta per contrastare una situazione di ancora evidente discriminazione e di ritardo nelle pari opportunità. Per quanto ci riguarda abbiamo proposto un doppio canale: il primo è la lectio magistralis della professoressa Patrizia Caraveo (che era collegata via streaming alla conferenza stampa NdR) dell’università di Pavia sul tema Donne e Scienza: guerre stellari ai pregiudizi’ rivolta ai ragazzi delle scuole; il secondo è l’avvio di una consultazione generale con gli stessi studenti per l’individuazione di nomi femminili importanti ai quali intitolare spazi della città. A Jesi, infatti, ben il 90% della toponomastica intitolata a personaggi, è dedicata a uomini. Questo non è accettabile ed abbiamo già individuato una serie di luoghi ed aree verdi che dovranno essere dedicate a figure femminili”.

La professoressa Caraveo del dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia ha anticipato che “cercheremo di porre al centro del mio intervento dedicato agli studenti jesini, il sapere individuare i pregiudizi, perché è il punto di partenza per poterli combattere. Deve passare il concetto del ‘Tutti possono fare tutto’ e non deve più esistere che una famiglia sconsigli alla propria figlia una determinata strada perché ‘è roba più adatta agli uomini’. Ognuna deve essere in grado di avere le stesse opportunità e determinare il proprio mestiere”.

Interessante, a livello di riferimento storico al duro sfruttamento del lavoro femminile perpetrato nel secolo scorso a Jesi, ricordato da Maria Cristina Zannotti di Italia Nostra: “Come tutti sapranno, Jesi nel secolo scorso era conosciuta come ‘la piccola Milano’, per via delle tantissime industrie tessili. All’interno di queste industrie la maggioranza della manodopera era formata da donne, le quali lavoravano anche 14 ore al giorno. Buona parte di loro erano minorenni, perché avevano le mani affusolate, adatte per dipanare bene i bozzoli di cotone”.

Ecco il programma degli appuntamenti:

8 MARZO

9:30, Palazzo Bisaccioni – conferenza rivolta alle scuole “Donne e scienza, guerre stellari ai pregiudizi” (Comune di Jesi)

10:30, Hotel Federico II – conferenza “La sostenibilità – una nuova visione” (Confartigianato)

18:00-20:00, Palazzo Pianetti – “Esercizio 13: Peso e Inerzia” incontro con gli artisti CH RO MO

17:30, Palazzo Bisaccioni – “conferenza e proiezione cortometraggio “Le donne e il lavoro nelle filande” (Italia Nostra

9 MARZO

18:00, Sala maggiore palazzo dei convegni – conferenza “Ancora in cammino: donne tra diritti negati, conquiste, speranze” (Amnesty Internationa Antenna8)

10 MARZO

17:30, Sala maggiore palazzo dei convegni – presentazione libro “Mai dati. Dati aperti (sulla 194)” (U.D.I. CASA delle donne, Rete femminista “Molto più che 194”)

11 MARZO

17:30, Sala maggiore palazzo dei convegni – “Donne, vita, libertà. Ancora troppi diritti negati alle donne del mondo” (Consulta per le donne per le pari opportunità)

15-19 MARZO

17:00-20:00, Galleria palazzo dei convegni – mostra “La carta europea dei diritti per le donne nello sport” “Contro le regole: lesbiche e gay nello sport” (UISP)

18 MARZO

10:00, Galleria palazzo dei convegni – conferenza “Femminuccia a chi? Sport e linguaggio: attenzione e non discriminazione” (UISP)