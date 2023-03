Fermo: Manca poco a Tipicità Festival 2023, che si presenta in Regione. Serri: “164 eventi in tre giorni, ospiti dall’Italia e dal mondo”

3' di lettura

06/03/2023 - Tipicità 2023, la trentunesima edizione: i numeri della fiera, gli ospiti e i volti noti. Intervengono il direttore Angelo Serri, il Presidente Regione Marche Acquaroli, il Sindaco di Fermo, Marco Bindelli, Vicepresidente di Banco Marchigiano, e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini.

Mancano solo cinque giorni all’inizio della kermesse più prestigiosa delle Marche, Tipicità Festival 2023, che da trentuno anni si impegna a valorizzare i territori della regione con le loro eccellenze. Circola già da tempo la notizia dell’inserimento di Tipicità nel portale Italia.it del Ministero del Turismo tra le iniziative imperdibili nella nostra nazione. Tipicità quest’anno ha anche ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.

Un’edizione che abbandona “le titubanze” degli ultimi due anni, come spiega Angelo Serri, direttore di Tipicità, per ripartire con entusiasmo e con numeri importanti: 164 eventi in 3 giorni, con un ricco catalogo dei partecipanti composto da circa 160 realtà tra imprese ed enti. Il festival, come di consuetudine, sarà diviso in diverse aree: “Experience”, “Autokthon”, “Bio Creativi” e il mercatino dal produttore al consumatore. Tra i volti noti ritroviamo Tinto, Ardemagni e Bonsignore, e poi: Roberta Morise, Monica Caradonna, Giovanna Ruo Berchera e Silvestro Serra.

Tipicità sarà una vetrina non solo per la regione ma per tutta l’Italia da nord a sud e per tutto il mondo. Ospite di quest’anno la Tanzania, nazione africana in fortissima crescita, dove Tipicità è già stata in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo. E poi Olanda, Inghilterra – proprio recentemente si è tenuta una presentazione della kermesse a Londra – e poi una delegazione del Sud Africa, che ha chiesto di partecipare dopo due anni consecutivi di presenza.

Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli definisce Tipicità “la manifestazione più rappresentativa delle nostre eccellenze”. Acquaroli fa notare che la nostra regione è sempre più circondata da curiosità soprattutto per il turismo, come dimostra lo studio delle tendenze. “Ma per rispondere a un aumento della domanda è necessaria un’offerta all’altezza. Crediamo insieme un’offerta che possa essere trainante” afferma il Presidente. Paolo Calcinaro, Sindaco di Fermo, ente organizzatore del festival, ricorda che subito dopo la nomina nel 2015 si è messo in colloquio con Angelo e Alberto per pensare a come raccontare le eccellenze: “Ho creduto subito in Tipicità perché rappresenta un incontro tra enti pubblici, Università e tutto quello che è recettività e accoglienza. Insieme guardiamo fuori dai confini regionali e nazionali”. Marco Bindelli, Vicepresidente Banco Marchigiano (project partner), dice che Banco Marchigiano si sente vicino a Tipicità perché opera prevalentemente nella regione con famiglie e piccole e medie imprese. “Prendiamo questa partnership come una sfida per riuscire a sostenere le eccellenze territoriali”. Andrea Maria Antonini, assessore regionale con delega all’agricoltura e allo sviluppo economico, sostiene che la Regione deve sempre sostenere Tipicità perché “rappresenta un eco-sistema territorio, con un raggio d’azione che si estende a tutte le Marche”. E poi un’anticipazione: l’assessore annuncia che il prossimo novembre, in occasione della settimana cucina italiana, la regione proporrà una “settimana della cucina marchigiana” dove Tipicità svolgerà un ruolo fondamentale per il coordinamento.

Serri ringrazia i co-organizzatori, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, ANCI Marche, Comune di Ancona, Comune di Porto Recanati, Comune di Porto San Giorgio, Comune di Sant’Elpidio a Mare, UM Esino Frasassi, UM Marca di Camerino, UM Catria e Nerone. Anche l’Accademia, gli chef, i cuochi e i pizzaioli, i partner atenei e tutti gli altri partner.

Appuntamento a questo fine settimana, 11, 12, 13 marzo al Fermo Forum. Tutte le info sul sito www.tipicita.it

Previsto uno sconto per visitare la mostra a cura di Vittorio Sgarbi a Palazzo dei Priori a chi esibirà il biglietto di Tipicità.

