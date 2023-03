Fabriano: Controlli del sabato sera dei carabinieri: quattro denunce

2' di lettura

06/03/2023 - Quattro persone sono finite nei guai a seguito di specifici servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano.

I militari hanno effettuato un controllo straordinario del territorio iniziato sabato sera con conclusione domenica mattina alle 7:00 con l'ausilio di più pattuglie, in divisa e in borghese, anche provenienti dalle altre stazioni locali che fanno riferimento alla compagnia di via Dante. Quattro le denunce in tutto.



Nel dettaglio un fabrianese 40enne, fermato lungo la provinciale che da a Sassoferrato conduce a Fabriano, zona Marischio, è stato fermato alle 4 del mattino ed è stato sorpreso alla guida con una etilometro a quota 2,4 grammi sul litro: per lui patente ritirata e auto sequestrata. Il controllo è stato effettuato dai Carabinieri della stazione di Sassoferrato.



I militari del Radiomobile, invece, hanno fermato un cinquantenne nato e residente in Puglia che sabato notte si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano. L'alcol test ha fornito un valore superiore a 1,6 grammi su litro: disposto il ritiro della patente, il sequestro dell'auto e come in tutti i casi autorità giudiziaria e amministrativa avvisata. In piena notte, inoltre, un fabrianese trentenne è stato fermato in via Dante. Disposto il ritiro della patente e la denuncia in quanto l'etilometro era superiore a 1,2 grammi al litro, più del doppio di quanto consentito dalla normativa. Tutti e tre gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.



C'è poi da segnalare che nel fine settimana sono arrivate le analisi di primo e secondo livello che sono state disposte dai carabinieri di Fabriano nei confronti di un'automobilista maceratese ventenne che nei giorni precedenti era stata fermata in un posto di blocco nella città della carta ed era risultata in evidente stato di alterazione. La donna è risultata positiva alla cocaina e quindi è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. È stata denunciata per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.